Nancy Pelosi på taiwansk jord

Nancy Pelosis fly har landet i Taiwan, som ikke har hatt besøk av en like høytstående amerikansk politiker siden 1997. Kina har sendt krigsfly på vingene i forkant av besøket.

En enorm folkemengde av skuelystne møtte Nancy Pelosi, lederen for én del av den amerikanske kongressen, da hun ankom Taiwan tirsdag.

Besøket er oppsiktsvekkende fordi øystaten er et særlig ømtålig tema i forholdet mellom to av verdens supermakter: Kina og USA.

Taiwan ble skilt fra fastlandet i Kina da borgerkrigen tok slutt i 1949. Kina har aldri gitt opp kravet om eierskap til øyen. USA har på sin side forpliktet seg til å forsvare Taiwan.

Tirsdag har flere kinesiske kampfly fløyet tett på sjøgrensen mot Taiwan.

Kort tid etter at Pelosi landet, varslet Kina at de vil gjennomføre en militærøvelse i farvannet rundt øya senere i uken hvor det skal skytes med skarpt, ifølge Reuters.

Kina har advart om at USA «leker med ilden» og varslet at dets militære «ikke vil sitte stille og se på» dersom Pelosi kom til Taiwan.

Taiwan-besøk har ikke vært en del av Pelosis offisielle program, men på mandag siterte CNN amerikanske og taiwanske kilder som sa at hun skulle dit.

Klokken 14 norsk tid endret flyet, som først fløy over Borneo, kurs og nærmet seg nå Filippinene – på vei mot Taiwan uten å krysse kinesisk luftrom.

Pelosi er ventet å møte Taiwans president Tsai Ing-Wen onsdag, samt det taiwanske parlamentet, melder det Tawians nyhetsbyrå ifølge Reuters.

Pelosi er ventet å fly fra Tawian onsdag ettermiddag lokal tid.

Kort tid etter at Pelosi landet, publiserte Washington Post en kronikk skrevet av Pelosi, hvor hun begrunner besøket sitt.

Info Dette er konflikten om Taiwan Konflikten om Taiwan går tilbake til borgerkrigen i Kina, som raste i årene før og etter andre verdenskrig.

Da kommunistene seiret på fastlandet i 1949, opprettet deres motstandere et militærdiktatur på Taiwan, som de offisielt kalte Republikken Kina.

Folkerepublikken Kina ser Taiwan som en opprørsprovins som fortsatt er en «uatskillelig del av Kina», og fordømmer alle skritt mot en mer selvstendig status.

Også Taiwan-regjeringen har helt siden 1949 holdt fast ved «Ett Kina»-prinsippet om at Taiwan er en del av Kina og at en gjenforening av øya og fastlandet er målet på lengre sikt.

Taiwan er i dag et demokrati med 24 millioner innbyggere. En stadig sterkere opinion slår til lyd for at Taiwan skal gå sin egen vei som selvstendig nasjon, løsrevet fra Kina.

Kina boikotter alle land som anerkjenner Taiwan som selvstendig stat. Norge anerkjenner ikke Taiwan.

Taiwan har også vært et stadig tilbakevendende stridsemne i forholdet mellom Beijing og Washington

USA brøt de formelle diplomatiske bånd med Taiwan i 1979, men har holdt fast ved rollen som beskyttelsesmakt. Amerikanske våpenleveranser har satt Beijing i harnisk. Kilde: Store Norske Leksikon Vis mer

MEKTIG KVINNE: Nancy Pelosi blir ansett som den mektigste politikeren i den amerikanske Kongressen.

Pelosi er «speaker» i Representantenes hus, en posisjon som ligner vår stortingspresident. Hun har det tredje høyeste vervet i amerikansk politikk, etter presidenten og visepresidenten.

Nancy Pelosi er den mest høytstående amerikanske politikeren som reiser til Taiwan siden 1997.

Kinesisk utenriksdepartement advarte under et pressemøte tirsdag at «USA vil betale prisen» dersom besøket gjennomføres.

Reuters skriver at Pelosi angivelig forlater Taiwan igjen onsdag ettermiddag.

KRIGSHISSING: Det kinesiske kommunistregimet forbereder en markering av 95 års jubileet til Folkets frigjøringshær, det offisielle navnet på det kinesiske militæret.

Russland kritiserer også Pelosis Taiwan-besøk. De anser det som en provokasjon for å legge press på Kina.

– Washington bringer destabilisering til verden. De har ikke løst en eneste konflikt de siste tiårene, men provosert fram mange, sier Maria Zakharova, talskvinne for det russiske utenriksdepartementet.

Mangeårig støttespiller

Kina-ekspert og professor ved Institutt for forsvarsstudier Øystein Tunsjø peker på to årsaker til at Pelosi kommer til å gjennomføre besøket:

– Hun er på vei ut av politikken og har jobbet i mange tiår med menneskerettigheter og demokrati, særlig i Kina. Alt det legges i grus dersom hun underkaster seg presset fra kinesiske myndigheter og ikke å dra, sier han og legger til:

– Mange i Kongressen vil også si at Beijing ikke kan diktere amerikansk politikk, og hun vil få stor støtte der for å besøket.

I MALAYSIA: Pelosi i møter med sin motpart Azhar Azizan Harun i parlamentet i Kuala Lumpur.

Kina: «Helt og udelelig»

Forfatter og historiker Torbjørn Færøvik, en av Norges fremste eksperter på Kina, tror at et eventuelt besøk fra Pelosi vil sees på som en voldsom provokasjon i Beijing, men ikke nok til å starte en krig.

– Pelosi representerer jo ikke den amerikanske regjeringen, men er en svært mektig politiker som er alliert med president Joe Biden. Ettersom hun har støttet Taiwans selvstendighetskrav tidligere, frykter Kina at et besøk fra henne vil styrke selvstendighetsbevegelsen på Taiwan, forklarer Færøvik.

– For ledelsen i Beijing er det et mantra at «Kina er helt og udelelig», og dermed kan ikke Taiwan formelt bli uavhengig. Dersom Taiwan faktisk erklærer full uavhengighet, så vil Kina føle seg nærmest tvunget til å invadere. Men dit er det fortsatt langt frem, utdyper han.

Færøvik peker på flere forhold som demper krigsfaren:

– For det første sliter Kina internt med ettervirkningene av coronapandemien, og økonomien går tregere. For det andre er en full konflikt med USA ikke noe Kina impulsivt hiver seg inn i, sier Færøvik.

– Ikke i dag, men kanskje i fremtiden, legger han til.

RØD KLUT: Nancy Pelosi har i mange år vært en forkjemper for menneskerettigheter. Her er hun på Den himmelske freds plass to år etter massakren i 1989.

Vil øke spenningen

Det kinesiske utenriksdepartementet har advart mot besøket Taiwan og sagt at militæret «ikke vil sitte stille» dersom det skjer, ifølge Reuters.

Kina-ekspert Øystein Tunsjø tror besøket vil føre til økt spenning mellom USA og Kina, og mellom Taiwan og fastlandet, men i likhet med Færøvik tror han ikke det vil føre til militær konflikt mellom de to stormaktene.

– Jeg tror ikke kineserne er klare for det. Jeg tror heller de vil avvente og utsette det med noen år til de er mer rustet for en militær konflikt, sier han.

Reaksjonene fra Kina vil avhenge av hva Pelosi sier under besøket, sier Tunsjø. Selv tror han ikke at det vil komme veldig provoserende utsagn.

– Taiwanske myndigheter er nok begeistret for støtten, men det er en farlig balansegang, sier han.

JAGERFLY: Bildet viser kinesiske SU-30 jagerfly, av samme type som brukes i øvelser nær Taiwan.

Advarte mot å «leke med ilden»

I forrige uke kom Kinas president Xi Jinping med kraftige advarsler mot USA under en videosamtale med president Joe Biden. Der advarte Jinping mot å «leke med ilden».

I samtalen skal Xi blant annet ha bedt USA om å følge Kinas «Ett Kina»-prinsipp.

«Ett Kina»-prinsippet handler om at Taiwan er en del av Kina og at en gjenforening av øya og fastlandet er målet på lengre sikt.

PS: I 1997 besøkte republikaneren Newt Gingrich Taiwan da han var Speaker i Kongressen. Men den gang var Demokraten Bill Clinton president, slik at Gingrich ikke ble ansett som en utsending fra den amerikanske presidenten. Besøket ble derfor ikke møtt med like kraftige protester fra Kina.