KRIGSHISSING: Det kinesiske kommunistregimet forbereder en markering av 95 års jubileet til Folkets frigjøringshær, det offisielle navnet på det kinesiske militæret.

Eksperter: Derfor truer Kina med Taiwan-angrep

Børsene i Asia skjelver, og Kina har sendt krigsfly på vingene utenfor Taiwan, i forkant av det mulige besøket til Nancy Pelosi.

Publisert: Nå nettopp

Tirsdag har flere kinesiske kampfly fløyet tett på sjøgrensen mot Taiwan og øvd på taktiske manøvre, ifølge Reuters.

Kina har advart om at USA «leker med ilden» og varslet at dets militære «ikke vil sitte stille og se på» dersom Pelosi faktisk kommer til Taiwan.

Pelosi er «speaker» i Representantenes hus, en posisjon som tilsvarer vår stortingspresident, og har dermed det tredje høyeste vervet i amerikansk politikk, etter presidenten og visepresidenten.

– USA vil betale prisen

Dersom Nancy Pelosi besøker Taiwan – som Kina gjør krav på – er hun den mest høytstående amerikanske politikeren som reiser dit siden 1997.

Kinesisk utenriksdepartement advarte under et pressemøte tirsdag at «USA vil betale prisen» dersom besøket gjennomføres.

Det er ventet at Pelosi ankommer Taiwan klokken 22.20 taiwansk tid, altså klokken 16.20 norsk tid, skriver Reuters og viser til den taiwanske avisen Liberty Times.

De skriver også at Pelosi angivelig forlater Taiwan igjen onsdag ettermiddag.

I MALAYSIA: Pelosi i møter med sin motpart Azhar Azizan Harun i parlamentet i Kuala Lumpur.

Mangeårig støttespiller

Kina-ekspert og professor ved Institutt for forsvarsstudier Øystein Tunsjø peker på to årsaker til at Pelosi kommer til å gjennomføre besøket:

– Hun er på vei ut av politikken og har jobbet i mange tiår med menneskerettigheter og demokrati, særlig i Kina. Alt det legges i grus dersom hun underkaster seg presset fra kinesiske myndigheter og ikke å dra, sier han og legger til:

– Mange i Kongressen vil også si at Beijing ikke kan diktere amerikansk politikk, og hun vil få stor støtte der for å besøket.

Taiwan-besøk har ikke vært en del av Pelosis offisielle program, men på mandag siterte CNN amerikanske og taiwanske kilder som sa at hun skulle dit. Dette er ikke bekreftet offisielt.

RØD KLUT: Nancy Pelosi har i mange år vært en forkjemper for menneskerettigheter. Her er hun på Den himmelske freds plass to år etter massakren i 1989.

Kina: «Helt og udelelig»

Forfatter og historiker Torbjørn Færøvik, en av Norges fremste eksperter på Kina, tror at et eventuelt besøk fra Pelosi vil sees på som en voldsom provokasjon i B, men ikke nok til å starte en krig.

– Pelosi representerer jo ikke den amerikanske regjeringen, men er en svært mektig politiker som er alliert med president Joe Biden. Ettersom hun har støttet Taiwans selvstendighetskrav tidligere, frykter Kina at et besøk fra henne vil styrke selvstendighetsbevegelsen på Taiwan, forklarer Færøvik.

– For ledelsen i Beijing er det et mantra at «Kina er helt og udelelig», og dermed kan ikke Taiwan formelt bli uavhengig. Dersom Taiwan faktisk erklærer full uavhengighet, så vil Kina føle seg nærmest tvunget til å invadere. Men dit er det fortsatt langt frem, utdyper han.

Færøvik peker på flere forhold som demper krigsfaren:

– For det første sliter Kina internt med ettervirkningene av coronapandemien, og økonomien går tregere. For det andre er en full konflikt med USA ikke noe Kina impulsivt hiver seg inn i, sier Færøvik.

– Ikke i dag, men kanskje i fremtiden, legger han til.

JAGERFLY: Bildet viser kinesiske SU-30 jagerfly, av samme type som brukes i øvelser nær Taiwan.

Vil øke spenningen

Det kinesiske utenriksdepartementet har advart mot besøket Taiwan og sagt at militæret «ikke vil sitte stille» dersom det skjer, ifølge Reuters.

Kina-ekspert Øystein Tunsjø tror besøket vil føre til økt spenning mellom USA og Kina, og mellom Taiwan og fastlandet, men i likhet med Færøvik tror han ikke det vil føre til militær konflikt mellom de to stormaktene.

– Jeg tror ikke kineserne er klare for det. Jeg tror heller de vil avvente og utsette det med noen år til de er mer rustet for en militær konflikt, sier han.

Reaksjonene fra Kina vil avhenge av hva Pelosi sier under besøket, sier Tunsjø. Selv tror han ikke at det vil komme veldig provoserende utsagn.

– Taiwanske myndigheter er nok begeistret for støtten, men det er en farlig balansegang, sier han.

MILITÆRØVELSE: Soldater på elva Tamsui under en øvelse i Taipei, Taiwan. Bildet er fra 19. juli.

Advarte mot å «leke med ilden»

I forrige uke kom Kinas president Xi Jinping med kraftige advarsler mot USA under en videosamtale med president Joe Biden. Der advarte Jinping mot å «leke med ilden».

I samtalen skal Xi blant annet ha bedt USA om å følge Kinas «Ett Kina»-prinsipp.

«Ett Kina»-prinsippet handler om at Taiwan er en del av Kina og at en gjenforening av øya og fastlandet er målet på lengre sikt.

PS: US Air Force-flyet som fløy Nancy Pelosi til Malaysia tok av fra Kuala Lumpur i 10-tiden norsk tid, ifølge Flightradar24 og Reuters. Det er foreløpig ikke bekreftet at flyet er på vei til Taiwan, en reise som tar i underkant av fem timer fra hovedstaden i Malaysia.