FLOM: Slik så det ut på Sumas-prærien i Abbotsford onsdag. Torsdag har vunnet sunket noe.

Flomrammede Canada: − Sørgelig uforberedt på naturkatastrofene som er på vei

Sørvestlige Canada har den siste tiden vært rammet av en kraftig flom. Vannføringen har sunket noe, men fra neste uke vil regnværet ta seg opp igjen. Det kan få katastrofale følger, ifølge ordføreren i hardt rammede Abbotsford.

Av Sindre Camilo Lode

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Rundt 18.000 personer er fremdeles avskåret fra omverden som følge av den kraftige flommen som har herjet i Canada den siste uken, ifølge Reuters.

Flere tusener har også måttet forlate hjemmene sine. Flommen har blant annet forårsaket flere jordskred, ødeleggelser av veier og hus, i tillegg til å stenge en stor oljeledning.

Så langt er én person funnet omkommet og fire er savnet. Men det er ventet at dødstallet vil stige i dagene som kommer.

Canada har erklært nødsituasjon i provinsen British Columbia. Myndighetene har også sendt soldater til de flomrammede områdene.

I den lille byen Merritt ble alle de 8000 innbyggerne beordret til å evakuere fordi den økende vannstanden kuttet tilgangene til broer og at renseanlegget for vann måtte stenge. Men torsdag kunne innbyggerne etter fire dager vende tilbake til hjemmene sine, på grunn av synkende vannstand.

ØDELEGGELSER: Vannmassene har ført til jordskred flere steder. Her har Coquihalla-motorveien nær Hope blitt ødelagt.

– Sørgelig uforberedt

Canada har vært rammet av flere alvorlige naturkatastrofer de siste årene – de fleste av dem har kommet om sommeren. Skogbranner har herjet, og det samme har dødelige hetebølger, som den nå i sommer med temperaturer opp mot 50 grader, som trolig førte til flere enn 500 dødsfall.

I FNs klimapanels (IPCC) sjette og nyeste rapport slår forskerne fast at global oppvarming vil føre til at hyppigere og mer alvorlig ekstremvær som tørke, skogbranner, flommer, og at disse hendelsene vil skje hyppigere jo mer temperaturen stiger.

Flere enn tusen reisende har blitt stengt inne i tettstedet Hope, rundt to og en halv time øst for Vancouver. Torsdag har én vei inn til kommunen blitt åpnet slik at folk skal kunne ta seg ut. Veien vil bli stengte igjen når innbyggerne er ute.

En av dem som kom seg ut før Hope søndag ble avkuttet fra omverden, var professor Enda Brophy ved Simon Fraser-universitet.

– Hvis det er noen ting å lære fra denne erfaringen, så er det at vi er sørgelig uforberedt på naturkatastrofene som er på vei.

Denne delen av Canada er rammet:

Venter mer regn

I byen Abbotsford, som ligger litt over en time sørøst for storbyen Vancouver, fryktet man lenge at alle de 160.000 innbyggerne måtte evakueres. Det slapp de imidlertid, men ordføreren i byen, Henry Braun, sier torsdag at de er langt fra ute av den nødsituasjonen.

Han fortalte også at myndighetene tett overvåker den lokale pumpestasjonen. Hvis pumpene skulle ryke, ville det ha vært «katastrofalt» for et samfunn som allerede har mistet flere tusener av husdyr, ifølge ordføreren.

De neste dagene vil regnet roe seg noe, som gjør arbeidet i området lettere. Men fra neste uke er det meldt mer og kraftigere regn i området igjen, ifølge Yr.

– Jeg er ikke bekymret for dagens regn. Det jeg er bekymret for, er neste uke, og hva som kommer da, sier Braun.

Kan bli dyreste naturkatastrofen i landets historie

Ordføreren estimerer også prisen for naturkatastrofen til å være opp mot én milliard kanadiske dollar bare i Abbotsford, noe som tilsvarer syv milliarder norske kroner.

Dermed ligger det an til flommen kan komme til å koste landet totalt mer enn da skogbranner herjet den oljeproduserende Alberta-provinsen i 2016 – som kostet landet rundt 25 milliarder norske kroner.

– Lett den dyreste naturkatastrofen i kanadisk historie. Vil ikke være i nærheten en gang, tvitret økonomiprofessor Blake Shaffer som er spesialisert innen klimapolitikk.