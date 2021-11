forrige











fullskjerm neste GRAVLAGT: Ahmed Al Hasan (19) fra Syria ble mandag kveld gravlagt i landsbyen Bohoniki i Polen. 1 av 7 Foto: Matthias Schrader / AP

Her endte drømmen om Europa

BOHONIKI (VG) Ahmed Al Hasan drømte om et bedre liv langt borte fra Syria. Nå ligger 19-åringen seks fot under jorden i utkanten av en gravplass i en knøttliten, polsk landsby.

Publisert: Nå nettopp

Grå skyer henger over nakne løvtrær. Det er hustrig i Bohoniki, noen kilometer fra grensen mellom Polen og Hviterussland.

I utkanten av den lille landsbyen ligger en liten gravplass. I utkanten av gravplassen, 60 skritt fra den nærmeste graven, ligger en enslig, fersk grav.

Det er mindre enn et døgn siden en gruppe mennesker sto i ring rundt graven. Hodelykter og kameralykter var det eneste som lyste opp det mørke skogholtet. Ingen av de som sto der kjente mannen som lå i kisten som ble firt ned.

PASS: Passet til Ahmed Al Hasan, ble vist frem til media som dekket det som mandag var den første begravelsen for flyktninger som har mistet livet i migrantkrisen som nå utspiller seg ved grensen mellom Polen og Hviterussland

Det er langt fra Homs i Syria til Bohoniki i Polen. Ahmed Al Hasans nærmeste måtte ta et siste farvel med den unge mannen via videooverføring – tusenvis av kilometer unna.

– Det var veldig trist. Jeg klarte ikke engang å holde tale. Jeg klarte ikke å snakke i begravelsen, fordi jeg hadde tårer i øynene. Det var for vanskelig. Det eneste vi kunne gjøre var å forsøke å gi ham en verdig begravelse, sier Maciej Szczęsnowicz, lederen for det vesle muslimske samfunnet i Bohoniki, til VG.

SISTE HVILESTED: Her, på den polske landsbygda, ligger Ahmed Al Hasan fra Homs i Syria nå gravlagt.

I dagslyset dagen etter gravferden besøker VG den enslige jordhaugen som ligger like inntil et ruvende bjørketre.

Rundt jordhaugen har man lagt knyttnevestore steiner. I hodeenden stikker en liten trepåle opp. På haugen ligger noe granbar. Det er ingen blomster eller kubbelys, slik man ofte ser på graver. En rød hodelykt gir likevel litt farge til graven. Noen må ha lagt den igjen etter begravelsen kvelden i forveien. Fremdeles lyser det ene av lyktens to lys.

Men det ene lyset til tross. Dette er på alle måter en trist grav.

Et symbol på en migrantkrise som har tatt minst ti liv. Et av dem 19 år gamle Ahmed Al Hasans, som altså druknet i en elv da han i forrige måned forsøkte ta seg inn fra Hviterussland til Polen og EU.

forrige

fullskjerm neste HODELYKT: En rød hodelykt «pynter» opp graven, som ligger i utkanten av gravplassen, til 19-åringen. 1 av 2 Foto: Helge Mikalsen/VG

Steinkasting og vannkanoner

Polen har siden september erklært unntakstilstand ved grensen og satt inn væpnede soldater for å stanse migranter som vil inn i landet fra Hviterussland.

Den siste uken har det vært fullstendig kaos: Hundrevis, trolig flere tusen, desperate migranter og flyktninger er blitt presset mot grensen av hviterusserner. Der møter de piggtråd, tåregass og 15.000 polske soldater.

Hviterussland beskyldes for å bruke migrantene, som i stor grad kommer fra land i Midtøsten, som brikker i et spill for å legge press på EU, ved hjelp av reisebyråer som selger «pakketurer» til EU-land via den hviterussiske hovedstaden Minsk.

Mange risikerer nå å bli sendt hjem igjen.

Tirsdag ble det meldt om at en polsk politimann skal være skadd etter at migranter kastet stein mot dem, og forsøkte å ødelegge grensegjerdet. Polakkene svarte med tåregass og vannkanoner.

Hendelsen blir sett på som en eskalering av situasjonen på grensen.

– Vi er veldig slitne

Maciej Szczęsnowicz har akkurat kommet tilbake fra grensen da VG møter ham utenfor moskeen, som skal være en av Polens eldste, i Bohoniki. En landsby som foruten moskeen består av noen få titalls hus.

– Jeg var på grensen med suppe til soldatene, forteller han.

Hver dag deler det lille muslimske samfunnet ut 300 porsjoner med suppe til soldatene. De forsøker å støtte både dem og migrantene. Szczęsnowicz forteller at alle parter nå er slitne etter ukevis med den vanskelige situasjonen. Både politi, grensevakter, militære, migranter og de som forsøker å hjelpe, som ham selv.

– Vi har vært involvert lenge. Vi er veldig slitne. Det gjør oss vondt å oppleve det vi ser skje på grensen, men det ligger i våre hjerter å hjelpe alle. Uansett hudfarge, eller religion.

LOKAL LEDER: Maciej Szczęsnowicz er leder for det muslimske samfunnet i landsbyen Bohoniki.

På grensen tirsdag snakket han med grensevakter som fortalte at de var blitt kastet stein på, og han så vannkanonene TV-bildene viser ble brukt mot migrantene.

Selv kommer vi oss ikke inn dit. Fire kilometer fra grensen er det satt opp et sjekkpunkt.

Politiet sjekker biler som kjører både inn og ut. På vei inn fordi bare de som bor der og noen andre utvalgte får komme inn. Journalister er blant de som blir stoppet her. På vei ut blir blant annet bagasjerommene sjekket for å kontrollere at ingen smugler med seg migranter.

Verre enn det verste

Szczęsnowicz vet at migrantenes mål er et bedre liv. Derfor har det gjort vondt for ham å høre lyden langs grensen av flyktninger som lider. I et intervju med nyhetsbyrået AP denne helgen sa han at det verste er å høre lyden av små barn som hyler, skriker og gråter.

SJEKKES: En lastebil på vei ut fra grenseområdet blir gjennomsøkt av politiet.

Til VG forklarer han at det han opplevde mandag var verre.

– Det er det vanskeligste til nå. Det å begrave en så ung person fra et helt annet land. Han kom hit for et bedre liv, men endte dessverre opp med å dø i Polen. Det er forferdelig trist, sier han.

Nå håper han at samfunnet hans kan gjøre litt stas på graven med å pynte den med blomster. Skal den bli så fin som de andre gravene på gravplassen, med store granittsteiner, i tillegg til fargerike blomster, må de derimot få hjelp utenfra. De er et lite samfunnet som ikke har midler til den slags.

– Vi kan nok klare å gjøre i stand et par-tre graver og pynte dem med blomster og slikt. Men dessverre vet vi at det blir langt flere begravelser enn det, er den lokale lederens dystre spådom.