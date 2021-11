STENGT: Grenseovergangen ved Kuznica er nå stengt for tungtrafikk.

Estimert ventetid ved grensen til Hviterussland: 30 timer

Tungtrafikken fra Polen til Hviterussland står i en 16 kilometer lang kø, melder polske medier.

Av Roy Kvatningen

Publisert: Nå nettopp

Polens grensevakter stengte tirsdag veiene ved Kuznica på grensen mot Hviterussland i begge retninger og henviste folk til å bruke grenseovergangene i Terespol og Bobrowniki i stedet.

I Kuznica er flere tusen migranter i realiteten fanget mellom hviterussiske soldater som vil sende dem til Polen, og polske soldater som bruker tåregass og piggtråd for å holde dem på hviterussisk side.

Samtidig skylder polske politikere på Hviterussland og hviterussiske politikere på Polen.

Hos Nato, EU og USA er det felles enighet om at situasjonen har oppstått fordi Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko bevisst bruker migrantene i et politisk spill for å hevne seg etter sanksjoner og støtte til hans opposisjon.

Om situasjonen fremstår som fastlåst politisk, er det ikke stort bedre tempo på veiene.

Polske grensevakter i Bobrowniki meldte tirsdag ettermiddag at det er 21 timers ventetid der. Radio Bialystok oppjusterer dette til 30 timer ved 16-tiden Kanalen har postet en video på YouTube hvor de skriver at køen er 16 kilometer lang.

INGENMANNSLAND: Migrantene får ikke komme inn i Polen, men heller ikke returnere til Hviterussland. 1 av 4 Foto: BelTA / X80001

I Polen har det vært unntakstilstand siden september, men foreløpig vil ikke landet be om militær hjelp.

– Vi har tilstrekkelige styrker og ressurser til å fysisk beskytte grensen, men vi trenger støtte på politisk nivå og vi er i stor grad avhengig av støtte fra våre naboer og allierte. Vi stoler helt og holdent på støtten fra EU og Nato her, sier president Andrzej Duda tirsdag, ifølge avisen Wyborcza.

Russlands utenriksminister sammenligner situasjonen med migrantbølgen Tyrkia opplevde.

– EU ga økonomisk støtte for at flyktningene der kunne bli i Tyrkia. Hvorfor er det så umulig å hjelpe Hviterussland, som har sine behov, slik at flyktningene som Litauen og Polen ikke vil ha, kan få leve under normale forhold, sier Lavrov ifølge RMF/FM.