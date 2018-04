MISTENKT: Joseph DeAngelo ble ført inn i retten i rullestol. Han tok ikke stilling til skyldspørsmålet på det første rettsmøtet. Foto: Rich Pedroncelli / TT NYHETSBYRÅN

Hat mot ekskjæreste kan ha vært motiv for mistenkt seriedrapsmann

Publisert: 30.04.18 23:52

«Jeg hater deg Bonnie», skal seriedrapsmistenkte Joseph DeAngelo ha ropt under en voldtekt. Det kan være en av sporene som førte til at han ble pågrepet i forrige uke.

72-åringen ble arrestert i forrige uke etter en jakt som har pågått siden 70-tallet. «Golden State Killer», «East Area Rapist» og «Original Night Stalker» er tre navn som har vært festet på den fryktede gjerningsmannen som opererte både nord og sør i California.

En kampanje som inkluderte en solid dusør ble sparket i gang i 2016 for å få fokus på drapene og voldtektene som pågikk mellom 1976 og 1986. Etterforskere regner med at gjerningsmannen står bak 12 drap, 45 voldtekter og minst 120 innbrudd, og ofrenes alder spente fra 13 til 41 år.

Joseph DeAngelo ble arrestert onsdag. Saken har fått stor medieoppmerksomhet. Han har tidligere jobbet som politimann, men ble sparket i 1979 for å ha stjålet et hundehalsbånd og en hammer.

Etterforskere prøver nå å finne ut om de to tingene har blitt brukt i noen av drapene eller overfallene. DeAngelo er foreløpig siktet for drapene på Katie og Brian Maggiore i 1978.

En database for slektsgransking hvor folk laster opp og offentlig deler DNA-profiler bidro til å finne DeAngelo. Han ble funnet på bakgrunn av en profil en slektning av ham hadde lastet opp. Den mistenkte seriemorderen bodde i bydelen Citrus Height i Sacramento, åsted for et av angrepene.

Gjerningsmannen planlagte angrepene svært nøye. I noen tilfeller brøt han seg inn i husene og la igjen ting han som han brukte ved angrepene senere.

I et av angrepene gjemte han seg i skapet og ventet til paret som ble hans ofre hadde sovnet. Da mannen bråvåknet og grep etter et våpen i nattbordsskuffen sto inntrengeren klar og lyste med lommelykt i sin egen hånd: Der lå kulene tatt ut av våpenet mannen skulle forsvare seg med.

Flere av ofrene ringte han opp mange år senere, mens han pustet tungt i telefonrøret og sa ting som «Jeg skal drepe deg».

Hva motivet til morderen har vært er foreløpig ikke brakt på det rene. En etterforsker har ifølge avisen Ventura Star avslørt at gjerningsmannen skal ha ropt « Jeg hater deg Bonnie » mens han voldtok en kvinne.

– Når han sier «Jeg hater deg Bonnie» mens han angriper en annen kvinne, så er han det man kaller en gjengjeldelses-voldtektsmann. I stedet for å rette aggresjonen mot det som gjør han sint, så angriper han noen andre som han får ut aggresjonen på, sier den tidligere etterforskeren Paul Holes, som jobbet mange år med saken.

– Vi har alltid trodd det var en Bonnie som var viktig i livet til gjerningsmannen. Vi har tenkt det kan ha vært en mor, en kone, en kjæreste eller en vedkommende var forelsket i i barndommen.

DeAngelos navn hadde aldri tidligere dukket opp i etterforskningen, som ifølge Sacramento Bee teller 15.000 sider. Etter å ha spanet på ham en stund klarte etterforskere å ta ut DNA-spor av noe DeAngelo kastet fra seg 20. April.

Det var noen likheter, men ikke nok til å arrestere ham. Etterforskere klarte å gjøre det samme en gang til så sent som forrige tirsdag. Da var det full treff. Arrestasjonen kom som et sjokk på hele familien. DeAngelo er skilt og har tre voksne døtre, to av dem med høy utdanning.