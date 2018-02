Stockholm-terroristen i retten: Ville stanse «krigen mot kalifatet»

På krypterte apper chattet terrortiltalte Rakhmat Akilov (39) om homoparader og hvordan han ville utløse en selvmordsvest i sentrale Stockholm.

Litt før halv ti, på rettssakens tredje dag, ble Akilov ført inn i rettssalen i Stockholm tingrett. Han er kledt i grønne fengselsklær. En russiskspråklig tolk sitter ved siden av ham.

En halvtime senere får han ordet når aktor spør ham om hva han ville oppnå ved å kjøre en lastebil ned Drottninggatan i sentrale Stockholm. Fem ble drept og 14 såret under dødsferden i april i fjor.

– Jeg ville at Sverige skulle avslutte sin deltakelse i krigen mot kalifatet. Og at man skulle slutte å sende gigantiske summer for å bekjempe kalifatet, svarer Akilov rolig i retten i dag, rapporterer Aftonbladet .

Usbekeren sa seg skyldig i terrorhandling da rettssaken mot ham startet for en uke siden.

Fakta Rakhmat Akilov (39) * Firebarnsfaren Akilov søkte asyl i Sverige i 2014, men fikk avslag på søknaden i 2016 og skulle utvises. * 24. februar i fjor ble han etterlyst. Han har oppgitt flere ulike navn, fødselsdatoer og adresser til politiet og svenske utlendingsmyndigheter. * Svensk sikkerhetspoliti (Säpo) fikk tips om Akilov i 2016, men koblet ham ikke til ekstreme miljøer og gikk ikke videre med tipset.

Ville skape oppstandelse

Han forteller at det i begynnelsen av april kom en oppfordring fra IS om å begå terrorhandlinger i hele Europa.

Han sier at han ville oppnå det ved å kjøre en lastebil og drepe svenske borgere på gaten. Han hadde ikke en plan om hvor mange han skulle drepe. Ifølge Akilov er de som bidrar med soldater og penger for å bekjempe IS, fiender.

– Det finnes ingen spesifikke mål, men man skal skape oppstandelse, en stor hendelse, slik at borgerne i de respektive landene kan tenke på sine regjeringers handlinger, sine krigsministres handlinger. De som kriger mot kalifatet, sier Akilov ifølge Expressen , som også er til stede i retten.

Aktor Hans Ihram bruker tid på spørsmål om motivasjon og bakgrunnen for angrepet. Han ønsker å vise at målet var å skape frykt og at det dermed kan klassifiseres som en terrorhandling.

Chattet om homoparade

Det har tidligere kommet frem at Akilov hadde kontakt med flere kontakter på krypterte chatteapper.. Han brukte blant annet Zello for å komme i kontakt med en gruppe tilknyttet IS. Han ba en person knyttet til denne gruppen om religiøs veiledning og om tips til hvordan han kan «slå til mot vantro».

I retten blir det vist frem en chat der Akilov 1. mars 2017 skrev:

«Min mester, jeg er i Sverige, homseparaden kommer til å skje 1. mai»

På spørsmål fra aktor om dette også er fiender, svarer den tiltalte ifølge Aftonbladet:

– Ja, for det står i bibelen at de kommer fra Sodoma og Gomorra.

Akilov sier at han senere innså at datoen 1. mai var feil.

I en annen chat skriver Akilov at han forbereder en selvmordsvest som han ville utløse på en sentral gate i Sverige.

Aktor spør hvordan han kunne vite at personene han snakket med virkelig tilhørte IS. Akilov svarer at han ikke behøvde bevis og at han dro sine egne slutninger. Når aktor gjentar spørsmålet, sier Akilov at han visste at noen av kontaktene befant seg i Afghaistan fordi de snakket om livet der. Han innrømmer samtidig at han ikke visste hvem han chattet med da han ved et tilfelle spurte hva som hender når man utfører en såkalt martyroperasjon.

Krever titalls millioner i erstatning

Før Akilovs fikk ordet, la bistandsadvokatene frem krav om erstatning. Aktor mener rundt 100 personer er ofre for angrepet på Drottninggatan i Stockholm i april i fjor.

Ifølge Aftonbladet krever ofre og pårørende en erstatning på totalt 20,6 millioner svenske kroner.

– Vi kommer til å få høre svært sterke fortellinger fra samtlige mine klienter, og de har en sak til felles, nemlig at de på mirakuløst vis unnslapp døden, sier bistandsadvokat Göran Hjalmarsson, som representerer 14 personer, ifølge Expressen .

I sitt innledningsforedrag sa hans forsvarer at Akilov ikke husker detaljer rundt dødsferden.

Erkjente terror

Den terrortiltalte innrømmer å ha drept fem personer, og å ha såret ti. Han erkjenner også å ha begått en terrorhandling, samt forsøk på terrorhandling.

Han har ikke tatt på seg skyld i drapsforsøk på resten av menneskene som befant seg i Drottningsgatan.

Det har tidligere kommet frem at Akilov planla angrepet i flere måneder . Ifølge tiltalen hadde han også gjort søk på Google etter «homseklubb» og homseklubb i Stockholm».

Sverget troskap til IS

Akilov filmet seg selv med mobiltelefonen sin kort tid før angrepet. I videoen sverget han troskap til IS og sa at «det er tid før å drepe». Han tok også flere bilder.

Rettssaken mot Akilov er den mest omfattende terrorrettssaken noensinne i Sverige, og skal vare fram til 9. mai.

Påtalemyndigheten vil be om livstid i fengsel for Akilov.