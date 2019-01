PÅGREPET: Rauf Arasjukov, her fotografert i det russiske parlamentets overhus i 2017. Foto: STRINGER / X80002

Russisk politiker pågrepet inne i parlamentet - siktet for å ha bestilt to drap

2019-01-30

Politikerne kunne knapt tro sine egne øyne da en senator ble pågrepet inne i parlamentet i Moskva. Rauf Arasjukov (32) er anklaget for å ha bestilt to drap.

Han forsøkte å flykte, men ble stoppet av overhusets leder onsdag, ifølge nyhetsbyrået Tass .

Arasjukov, som representerer Putins støtteparti «Forente Russland » fra en region i Nord-Kaukasus, ble pågrepet etter at føderasjonsrådet, overhuset i det russiske parlamentet, stemte for å strippe ham for immunitet.

Ifølge nyhetsorganet RBC handler det om at Arasjukov skal bestilt to drap i hjemregionen Karatsjajevo-Tsjerkessia i 2010. De skriver videre at det finnes tre personer som vil vitne mot politikeren i saken om drapet på aktivisten Aslan Zjukov, som ble skutt utenfor huset sitt.

Arasjukov er sønn av en prominent forretningsmann, og ble i 2016 innvalgt i føderasjonsrådet som den aller yngste i en alder av 30 år. Han representerer president Putins støtteparti «Forente Russland» - men ble suspendert fra partiet allerede før selve pågripelsen, ifølge Meduza .

Både riksadvokat Jurij Tsjaika og lederen for etterforskningskomiteen Aleksander Bastyrkin (omtrent tilsvarende den norske politidirektøren) var på plass i føderasjonsrådet da politikeren ble pågrepet, melder nyhetsbyrået Interfax .

Anklagene mot Arsjukov er nå lagt ut på etterforskningskomiteens hjemmesider. Hans forsvarer Jevgenij Ustin sier til nyhetsbyrået RIA Novosti at Arasjukov ikke kjenner seg skyldig i alle punkter han anklages for.

– Han prøvde å reise seg og gå ut, men jeg sa at han skulle sette seg, fordi vi forventet at han ville gi en forklaring, sa føderasjonsrådets profilerte leder, Valentina Matvienko, i en intervju vist på russisk TV.

Senere onsdag ble det kjent at Arasjukovs far, Raul, en av toppsjefene i Russlands største selskap, Gazprom, er pågrepet, mistenkt for å ha underslått 30 milliarder rubler, eller 3,8 milliarder kroner.

Politiet skal også foreta razziaer i syv russiske byer i forbindelse med granskninger av far og sønn, heter det i meldingen fra etterforskningskomiteen. De har lagt ut en video med de første forhør av Arasjukov - men uten lyd.

I tillegg til anklagene om bestilling av drap, skal siktelsen også innebære at Arasjukov har opprettet en kriminell gruppe og at han har forfalsket dokumenter.

RIA Novosti skriver at de forfalskede dokumentene skal ha hjulpet ham til å bli senator i overhuset fra republikken i Nord-Kaukasus.

Onsdagens møte i føderasjonsrådet foregikk bak lukkede dører. Media ble ikke sluppet inn i lokalet, men flere russiske medier melder at politikerne behandlet om Arasjukov skulle miste sin immunitet.

En lokal beboer, Rasul Adzjiev, har hevdet at han sto bak drapet på aktivisten Zjukov i 2010. Retten trodde imidlertid ikke på Adzjiev, som ble frifunnet og løslatt.

Så i fjor vitnet Adzjiev mot Arasjukov, og hevdet at det var politikeren som bestilte drapet.

Det andre drapet handler om en rådgiver til presidenten i republikken. Vitner hevder at Arasjukov hadde leid inn kriminelle til å gå løs på mannen - men at de hadde overdrevet og at det endte i drap.

Russiske medier har tidligere gransket Arasjukovs virksomhet og har hevdet at han har drevet med dokumentfalsk.

Ifølge nyhetssiten Meduza ba Rauf Arasjukov om tolk, fordi hans kjennskap til russisk ikke er god nok. Samme Meduza skriver også at det forventes flere pågripelser i saken rundt faren, som altså er høyt oppe i Russlands store gassindustri.