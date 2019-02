Skal ha gjemt søsteren i fryseboks i 18 år

Klikk for å aktivere kartet

Kroatiske Jasmina Dominic forsvant i 2000. Nå kan hun ha blitt funnet, død og i en fryseboks.

Publisert: 17.02.19 22:31







Den nå 45 år gamle søsteren til Dominic ble pågrepet forrige helg i landsbyen Mala Subotica nord i Kroatia , opplyser påtalemyndigheten ifølge AFP.

45-åringen er mistenkt for å ha drept søsteren sin i 2000 eller 2001, for så å gjemme liket i en fryseboks i kjelleren i huset.

– Vi antar at liket som er funnet i fryseren er en kvinne som ble født i 1977, og som ble meldt savnet i august 2005, sier politiets talsmann Nenad Risak til AFP.

les også Gartner skal ha kledd ut drapsofre i pelskåper og hatter

45-åringen bodde i huset sammen med sin ektemann og deres tre barn, skriver AFP.

Da 23 år gamle Jasmina Dominic forsvant i 2000, tok det hele fem år før familien informerte politiet om at hun var savnet, skriver den kroatiske avisen Vecernji List.

Da hun forsvant, studerte den drepte kvinnen i Zagreb. Faren til de to kvinnene skal tidligere ha sagt at han fikk beskjed om at den savnede datteren hadde fått jobb på et cruiseskip.