PÅ LØPETUR: Nicolás Maduro tok seg en løpetur med sine militære undersåtter i helgen. Foto: HANDOUT / X80001

Kamp om militærets gunst: Derfor har de ikke snudd ryggen til Maduro

UTENRIKS 2019-01-30T08:07:07Z

Nicolás Maduro har kjøpt militærets lojalitet i flere år. Men sanksjoner, gateprotester og dårlig skjulte amerikanske trusler kan sette lojaliteten på prøve, ifølge analytiker.

Publisert: 30.01.19 09:07

Fremtiden til Nicolás Maduros kriserammede regime er avhengig av at militæret fortsatt støtter ham. Over 40 mennesker har blitt drept av sikkerhetsstyrker den siste uken.

Nå utspiller surrealistiske situasjoner seg fra de to presidentene i Venezuela i kampen om militærets gunst:

Mens president Nicolás Maduro marsjerer og kjører marinefartøy for å vise landet at hæren angivelig står bak ham, deler Guaidó og støttespillerne hans ut løpesedler til militært personell med informasjon om amnestiloven.

Juan Guaidó, opposisjonens og nasjonalforsamlingens erklærte president, har tilbudt amnesti til alle militære som bryter rank med Maduro.

– USA skaper frykt i de militære rekker

Men med unntak av en militær diplomat stasjonert i USA , har det militære lederskapet enn så lenge holdt seg lojale til Nicolás Maduro.

Militærpampene i Venezuela innehar i dag ministerposisjoner, har kontroll over oljeindustrien og er anklaget av amerikanske myndigheter for massiv korrupsjon og narkotikasmugling – fasilitert av Maduro selv, skriver Bloomberg .

Rocío San Miguel, president i Asociación Civil Control Ciudadano, og Venezuelas fremste militærekspert, sier til VG at både Hugo Chávez og Nicolás Maduro har kjøpt militærets lojalitet over flere år.

– Maduro har gitt dem alle grunner til å fortsette å støtte ham. Han leder et militærregime. Militæret har blitt gitt kontrollen over nær sagt alle sektorer med verdi i Venezuela, som de har tjent svært godt på. Derfor har de holdt seg lojale til nå, sier hun til VG.

San Miguel mener likevel at beskjeden fra Guaidó om amnesti ved å vende Maduro ryggen har nådd frem til de militære ranker. Hun mener også at fortsatte gateprotester, nye amerikanske sanksjoner mot PDVSA , det statlige oljesektoren, legger ytterligere press på militæret.

San Miguel mener også at John Boltons dårlig skjulte notatblokk-beskjed med skriften «5000 soldater til Colombia» hat hatt en effekt ved å skremme de indre rekkene i det venezuelanske militæret.

– Jeg tror dette var en bevisst handling fra Bolton. Denne beskjeden går rett inn til de militære rekkene i Venezuela, og skaper frykt, sier hun.

Militær avhopper: Frykt for å gjøre opprør

Innad i militæret har det det siste året vært flere, spede forsøk på militært opprør. Men det er også en utbredt frykt blant de lavere sjiktene i Venezuelas militære på grunn av manglende beskyttelse og cubanske spioner innad i de militære rekkene, forteller Frederik González.

Han fikk innvilget asyl i Norge i fjor sommer. VG skrev da om den tidligere løytnanten i det venezuelanske militæret som ble truet, pisket, banket og slått da han motsatte seg ordre om å drepe demonstranter i de landsomfattende protestene i landet i 2017.

Les hele saken : – De skrek at det var straffen for å forråde revolusjonen

– Mange stoler ikke på at opposisjonen reelt sett kan beskytte dem, hvis de gjør opprør mot sine overordnede. Alle så hva som skjedde med Oscar Pérez, sier han til VG.

Pérez sto bak et mislykket kuppforsøk i 2017. Da han ble tatt av sikkerhetsstyrker et halvår senere, ble han likvidert på stedet , til tross for at han overga seg.

Mens generalene lever det gode liv, blir det store flertallet av landets militære sterkt rammet av den lammende økonomiske krisen i Venezuela.

Gónzalez forteller at det var enorm misnøye i hans kompani med det de så på som åpen forskjellsbehandling. Mens militære av hans rang knapt fikk nok til å brødfø seg, var rikdommen til generalene umulig å ikke legge til.

– Jeg tror det var noe de gjorde bevisst for å vise oss vår posisjon. Mens vi sto i kø for å få litt kylling, kunne generalene lempe over 100 kyllinger på lasteplanet til sine nye biler, foran øynene på oss, sier González.

Donald Trumps administrasjon har ikke utelukket en militær aksjon i Venezuela. Men González spør seg om en stor del av militæret i landet engang er stridsdyktig.

– Hvordan kan en soldat sloss, når de ikke blir fødd ordentlig engang? Når jeg ser på bilder av mine tidligere kollegaer, så blir jeg alltid overrasket over hvor tynne de er. De er helt forandret, sier han.