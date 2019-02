MANGE SYKE: Den ulovlig omsatte alkoholen skal ha sirkulert i Assam i India denne uken. Foto: ANUWAAR HAZARIKA/REUTERS

Nesten 100 døde av giftig alkohol i India

Minst 95 personer er døde og mer enn 100 personer blir behandlet på sykehus etter å ha drukket et ulovlig omsatt brennevin som fører til organsvikt.

De nær 100 dødsfallene i Assam nordøst i India , kommer bare dager etter at rundt hundre personer døde av giftig alkohol i de nordlige statene Uttar Pradesh og Uttarakhand, skriver BBC.

De første ofrene døde torsdag. De fleste jobbet på teplantasjer i områdene Golaghat og Jorhat.

Brennevinet de har drukket har inneholdt et stoff som har ført til organsvikt. Det er foreløpig uklart akkurat hvilket stoff det er snakk om, men dette skal analyseres nærmere.

Lokalt politi sier de skal etterforske saken. Mukash Agarwal fra politiet sier til New York Times at flere døde bare timer etter at de drakk denne alkoholen.

Han sier også at politiet skal jobbe med å finne ut hvem som har solgt det ulovlig. De tror det kan være flere forskjellige selgere.

Dødsfall som følge av ulovlig produsert alkohol er ikke uvanlig i enkelte deler av distrikts-India.

– Ofte tilsetter produsentene metanol, som er ekstremt giftig, for å øke styrken, skriver AFP ifølge BBC.

Selv i små mengder kan det føre til at man blir blind, ødelegger leveren eller i verste fall dør. Smuglerne selger alkoholen veldig billig.