VISER FINGEREN: Juli Briskman la ikke skjul på hva hun syntes om presidentens innsats da han var på besøk i delstaten Virginia i oktober 2017. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Kvinne mistet jobben etter å ha vist fingeren til Trump - går til søksmål

Publisert: 05.04.18 18:49 Oppdatert: 05.04.18 19:58

UTENRIKS 2018-04-05T16:49:34Z

Juli Briskman fikk sparken etter at hun ble avbildet da hun viste langefingeren til president Donald Trumps kortesje i fjor. Nå saksøker hun sin tidligere arbeidsgiver, melder AP.

Briskman ble verdenskjent da bildet, som ble tatt under et presidentbesøk i byen Sterling i Virginia, gikk viralt på nett i fjor.

Briskman jobbet da som sosiale medier-ansvarlig i holdingselskapet Akima LLC, som blant annet leverer tjenester til myndighetene.

Man kunne ikke se ansiktet hennes, men Briskman gjorde etterhvert arbeidsgiveren sin oppmerksom på at det var hun som figurerte på fotografiet.

Nyheten falt ikke i god jord hos selskapet. Briskman fikk sparken og skal deretter ha blitt eskortert ut av bygningen.

– Jeg var ikke engang på jobb da jeg gjorde det, men de fortalte meg at jeg brøt de etiske retningslinjene, sa hun etter oppsigelsen ifølge Washington Post .

Nå har derimot Briskman tatt til motmæle, og saktsøkt Akima for brudd på den amerikanske arbeidsmiljøloven. I søksmålpapirene hevder hun at selskapet skal ha sparket henne av frykt for konsekvenser fra myndighetene.

Saksøker hevder at hun ble tvunget til å si opp fordi hun brøt selskapets retningslinjer for -bruk av sosiale medier da hun selv publiserte bildet på sin Facebook-konto. Hun nevnte ikke Akima i innlegget sitt.

I papirene skriver Brisman at «ingen burde måtte velge mellom prinsippene og lønnslippene sine».

Akima har ikke kommentert saken til AP.

