Terrorangrepet i Frankrike: Dette vet vi om gjerningsmannen

Publisert: 24.03.18 01:06

Naboer beskriver den 26 år gamle franskmarokkaneren Radouane Lakdim som en «helt vanlig fyr», som bodde med foreldrene og som jevnlig var i moskeen.

Fredag formiddag drepte han tre personer og skadet 16 i tre forskjellige angrep i og rundt den lille byen Trèbes sør i Frankrike.

Først kapret han en bil hvor han drepte én av passasjerene. Dermed skjøt han på flere politibetjenter som var på joggetur. Så tok han seg inn i et kjøpesenter hvor han drepte to personer og skadet flere. En politibetjent som byttet plass med et gissel er en av dem som kjemper for livet.

Lakdim ble skutt og drept under politiaksjonen.

Bodde med foreldrene

Den 26 år gamle mannen var opprinnelig fra Marokko. Han bodde sammen med sine foreldre og søsken i byen Carcassonne som ligger i den sørfranske regionen Occitanie. Carcassonne har omkring 43 000 innbyggere og er hovedbyen i regionen.

Den ligger omtrent åtte kilometer fra Trèbes hvor gisseldramaet foregikk.

Rett før han gjennomførte det franske myndigheter betegner som et terrorangrep fulgte han søsteren sin til skolen, sier en nabo til den franske avisen Le Parisien.

I tillegg til skytevåpen skal han ha vært væpnet med kniver og håndgranater.

En annen nabo sier til Le Parisien at han var rolig og hyggelig, og at han jevnlig besøkte den lokale moskeen. Fredag kveld undersøkte politiet den aktuelle boligen.

– Han hadde skjegg, men var bare en vanlig fyr. Han luftet hunden to ganger om dagen. Vi ble veldig overrasket over at det var han, sier en nabo til AFP.

– Trodde ikke han hadde blitt radikalisert

– Landet vårt har vært overfor et terrorangrep. Vi har betalt prisen for denne terrortrusselen med blod i flere år, sa president Macron ifølge CNN.

Siden 2015 har det vært en rekke terrorangrep i Frankrike , hvor over 230 personer har blitt drept.

Ifølge aktor François Molins har Lakdim stått på en terrorliste siden 2014. I 2016 og 2017 ble han aktivt overvåket, men ble ikke ansett som en umiddelbar trussel, skriver France 24.

Ifølge Frankrikes innenriksminister Gérard Collomb, var han derimot kjent for myndighetene på grunn av mindre forbrytelser som salg av narkotika. Han ble dømt to ganger – i 2011 og 2015. I 2016 ble han fengslet i en måned blant annet for å bære våpen, skriver Le Figaro .

1 av 4 EN PÅGREPET: Selv om franske myndigheter mener Lakdim handlet alene, har de pågrepet ytterligere en person i forbindelse med angrepene. Her fra under pågripelsen i en boligområde i Carcassonne. ERIC CABANIS / AFP

Collomb sa at han skal ha handlet alene, men fredag kveld ble ytterligere én person er pågrepet. Nyhetsbyrået AFP omtaler vedkommende som angriperens partner.

IS tar på seg skylden

Den Franske storavisen Le Figero melder også at Ladkim skal ha kommet med krav om at Salah Abdeslam, den eneste overlevende terroristen etter terrorangrepet i Paris den 13. november 2015, og Frankrikes best bevoktede fange, skal løslates.

Ifølge nyhetsbyrået AP skal IS hevde at de står bak angrepene.

– Personen som utførte angrepene i Trèbes i Sør-Frankrike er en IS-soldat og han utførte operasjonen etter en oppfordring om å angripe stater i den internasjonale koalisjonen som er mot IS, heter det i en uttalelse fra propagandaorganet Amaq ifølge NTB.

Dette er imidlertid ikke bekreftet.

Ifølge vitner skal gjerningsmannen ha ropt Allahu Akbar i det han stormet supermarkedet.

