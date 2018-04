SJEBNEDAGEN: Mange ungarere tok med barna sine inn for å stemme i dagens valg på ny nasjonalforsamling. FOTO: AFP

Ungarerne til valgurnene: - Frykter for mine barn

Publisert: 08.04.18 13:57

BUDAPEST (VG) Den maktsultne Viktor Orbán spås en soleklar seier, men i Budapest stemmer mange på opposisjonen i håp om å endre et land de frykter blir mer og mer autoritært.

Det ville overrasket alle om statsminister Viktor Orbáns parti og deres allianse med kristeligdemokratene ikke drar i land en klar seier i dagens valg på nasjonalforsamling i Ungarn .

Det store spørsmålet er om den mektige Orbán sikrer seg det to tredelers flertallet som han trenger for å kunne endre grunnloven, slik han har gjort etter tidligere valg.

– Ungarn for ungarere

I Budapest går det en jevn strøm av mennesker inn i byens mange stemmelokaler. De har gjennom de siste ukene kunnet følge en valgkamp som myndighetene har fått til å handle om kun ett tema: Immigrasjon - og hvordan man skal beskytte Ungarn mot innflytelse utenfra.

– Det aller viktigste for meg er at Ungarn forblir et land for ungarere. Derfor støtter jeg regjeringen, forteller trebarnspappa Sarkadi Kàlmàn, som drar med seg den lille datteren og to små sønner opp steintrappene til den videregående skolen i sentrum av Budapest.

Orbáns totale forandring

Statsminister Viktor Orbán viser seg som en helt annen politiker nå, enn før han fikk makt. Ikke bare har han tatt sjumilssteg bort fra den progressive demokratiforkjemperen han var i starten av sin karriere, men i takt med konkurranse fra det tidligere høyreekstreme partiet Jobbik og flyktningkrisen, har statsministeren blitt stadig mer innvandringsfiendlig i retorikken sin.

Han har gjort Ungarn til et forbilde for høyreradikale i Europa, et bilde mange av velgerne VG møter, sårt ønsker at landet kunne bli kvitt.

Monika Daràuj blir blank i øynene av sorg når hun forklarer VG hvorfor hun denne søndagen har stemt for en endring.

– Jeg ser landet mitt bevege seg i feil retning. Demokratiet vårt skrumper stadig inn, det er mer korrupsjon, og jeg frykter for fremtiden til mine barn. Jeg vil at de skal leve i et raust samfunn, et samfunn der man ikke dømmer mennesker på hudfargen deres, sier Daràuj.

Håp etter borgermestervalg

Frivillige fra opposisjonen har langt mer stusselige og færre valgplakater enn Orbáns Fidesz, men er likevel godt synlige i bybildet i Budapest. VG tilbys løpesedler som oppfordrer til å stemme taktisk på vedkommende opposisjonskandidat som har størst sjanse mot Fidesz’ kandidat i hver enkelt valgkrets.

I februar ga det mange håp da en opposisjonsstøttet kandidat overraskende klarte å slå regjeringspartiets kandidat i borgermestervalget i den ellers så Fidesz-tro byen Hodmezovasarhely.

Immigrasjonsfokus avleder

Når VG møter András Racz på vei ut av stemmelokalet, vil han ikke identifiseres med bilde, fordi han jobber for ungarske myndigheter.

Han deler likevel sine tanker, og sier at han har bodd tilstrekkelig med år i utlandet til å i dag avlegge en stemme for at Ungarn skal bli et land med sterke europeiske verdier, og med mindre maktsentralisering.

Mannen i 40-årene mener at det altoverskyggende fokuset på immigrasjon i valgkampen er myndighetenes måte å trekke fokus bort fra de virkelige problemene i landet, som korrupsjon og helsesystem.

– Hva synes du om tilstanden i hjemlandet ditt i dag?

– Hva skal jeg si…Håpet er det siste som dør! flirer han, litt vemodig.

Håper på høy deltakelse

Racz, som er utdannet statsviter, mener utfallet av dagens valg står og faller på hvor høy deltakelsen blir.

– Den sittende makten har en stor base av helt sikre velgere, som stemmer på dem uansett hva. Det som vil avgjøre om Orbán får det avgjørende to tredels flertallet han trenger for å endre grunnloven, er hvor mange som kommer seg ut og kanskje velger noe annet enn regjeringspartiet. Jeg tror at jo flere som går til urnene i dag, jo svakere blir Orbans oppslutning, sier Racz til VG.

Valgdagsmålinger forventes når stemmelokalene stenger i kveld klokken 20.

VG følger valget videre ut over kvelden fra Budapest.