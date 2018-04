Bil har kjørt inn i folkemengde i Tyskland – flere drept

18. juli ble fem personer såret da en 17 år gammel afghansk flyktning angrep passasjerer på et tog med øks og kniv. Hendelsen skjedde i Würzburg i Bayern. Fire dager senere, 22. juli, skjøt og drepte en tysk-iransk 18-åring ni personer med pistol i en hamburgerrestaurant på kjøpesenteret Olympia i München. 18-åringen tok deretter sitt eget liv.

24. juli skjedde det to angrep. I byen Reutling drepte en 21 år gammel syrisk asylsøker en kvinne og såret to andre med machete. Politiet utelukket at angrepet var terror.

Samme dag ble 12 personer såret da en 27 år gammel syrisk asylsøker sprengte seg selv i Ansbach i Bayern.

19. desember ble 12 personer drept og 48 såret da et vogntog kjørte inn i et julemarked i Berlin. Gjerningsmannen var den 24 år gamle tunisiske asylsøkeren Anis Amri. Han sverget troskap til den ytterligere ekstremistgruppa IS i en video publisert av ekstremistgruppas talerør Amaq.

Kilde: NTB