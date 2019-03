Røde Kors-medarbeider savnet etter flystyrt

Røde Kors bekrefter at en norsk medarbeider er savnet etter flystyrten i Etiopia.



Publisert: 10.03.19 18:10 Oppdatert: 10.03.19 18:36







Det var 149 passasjerer og åtte besetningsmedlemmer om bord på flyet som styrtet søndag morgen på vei fra Addis Abeba til Nairobi. Blant passasjerene var det en nordmann.

Søndag kveld bekrefter Røde Kors til VG at en norsk medarbeider er savnet etter flystyrten i Etiopia. De har også sendt ut en pressemelding:

– Det er med stor sorg vi har mottatt denne forferdelig triste nyheten, sier generalsekretær Bernt G. Apeland.

– Vårt fokus nå er å støtte de etterlatte i denne tunge tiden.

VG har vært i kontakt med Røde Kors, som på nåværende tidspunkt ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.

VG kommer tilbake med mer!

Foto: Michael Tewelde, AFP

Erling Ølstad, administrerende direktør i Mester Grønn og Etiopias konsul i Norge, har blitt informert av det etiopiske utenriksdepartementet om at det var en norsk statsborger med i flyet.

– De bekrefter at det var en nordmann om bord og jobber med å finne en god løsning til å varsle slekt og venner, sier Ølstad til VG.

Han kan fortelle at etiopisk UD har kalt inn alle på jobb i forbindelse med flyulykken.

– Det er veldig tragisk og vi har medfølelse med dem som er rammet, sier han.

Se faktaboks for liste over nasjonaliteter!

Nasjonaliteter om bord Dette er noen av landene som skal ha hatt passasjerer om bord i flyet: 32 Kenya

18 Canada

9 Etiopia

8 Italia

8 USA

8 Kina

7 Storbritannia

7 Frankrike

6 Egypt

5 Tyskland

4 Slovakia

4 India

3 Østerrike

3 Russland

3 Sverige

2 Marokko

2 Israel

1 Belgia

1 Norge

1 Uganda

1 Jemen

1 Sudan

1 Togo

1 Mosambik

1 Djibouti

1 Somalia

1 Serbia

1 Nepal

1 Saudi-Arabia

1 Indonesia

1 Irland

1 Nigeria I tillegg er det oppgitt at det var 1 FN-ansatt. KILDE: BBC, Ethiopian Airlines Vis mer vg-expand-down

I løpet av ettermiddagen har det kommet frem flere opplysninger om hvem som var ombord i flyet.

Restaurant- og hotellkjeden The Tamarind Group skriver på Facebook at deres toppsjef Jonathan Seex var en av passasjerene.

– Våre tanker og bønner går til hans familie, venner, Tamarind fellesskapet og alle andre som har lidt bunnløse tap, skriver de.

Jonathan Seex, toppsjef i The Tamarind Group, var om bord i ulykkesflyet. Foto: The Tamarind Group

Den slovakiske politikeren og historikeren Anton Hrnko (64) sier at han har mistet kone og to barn i flyulykken i Etiopia.

– Det er med stor sorg at jeg meddeler at min kjære kone Blanka, sønn Martin og datter Michala døde i flykatastrofen i morgentimene i Addis Abeba i dag, skriver han på Facebook.

En av passasjerene hadde FN-pass, og BBC skriver at noen av passasjerene kan ha vært på vei til en FN miljøvernkonferanse som begynner i Nairobi på mandag.

Ifølge sjefen for Verdens matvareprogram, David Beasley, var flere av deres ansatte om bord på ulykkesflyet.

– Vi vil gjøre alt vi kan for å hjelpe familiene i denne vanskelige tiden, skriver han på Twitter. Han sier han ikke vet hvor mange ansatte det er snakk om.

Italias utenriksminister opplyser at det var åtte italienere om bord i flyet. Blant dem var den italienske arkeologen og politikeren Sebastiano Tuso, som jobber for den italienske kulturministeren.

Foto: Oskar/Ipa/Fotogramma/Ropi / ROPI via ZUMA Press

Ordføreren i den norditalienske byen Bergamo forteller at tre medlemmer fra den lokale menneskerettsorganisasjonen Africa Tremila, også var om bord i flyet.

Borgermester Georgio Gori skriver i en facebook-post at lederen i organisasjonen Carlo Spini, kona hans og kassereren Matteo Ravasio er blant de omkomne. Reisefølget skulle mellomlande i Nairobi, på vei til Sør-Sudan.

Kenyas transportminister sier på en pressekonferanse søndag ettermiddag at det var minst 35 nasjonaliteter om bord i flyet, deriblant fra Kenya (32), Canada (18), Kina (8), Tyskland (5) Egypt (6), Etiopia (9), Frankrike (7), Storbritannia (7), Italia (8), Slovakia (4), USA (8).

Den etiopiske statsministeren besøkte ulykkesstedet i ettermiddag. På Twitter skriver Statsministerens kontor at han uttrykker sin dype sorg over livene som gikk tapt, og sender varme tanker til venner og familier til de berørte. Statsministeren vil sørge for at ulykken blir grundig etterforsket, skrives det.

Den italienske statsministeren Giuseppe Conte har la ut en melding på Twitter etter flystyrten, der han kaller det «en sorgens dag».

Den russiske ambassaden i Etiopias hovedstad Addis Ababa, har postet navnet på de tre omkomne russiske statsborgerne som omkom i flystyrten på Twitter. De omkomne er Ekaterina Polyakova, Alexander Polyakov og Sergei Vyalikov, skriver BBC.

Ambassaden skriver videre at de er i kontakt med de omkomnes familier, og klar til å bistå dem med hjelp.

Flere medier melder også at Abdishakur Shahad, som jobber i staben til Somalias statsminister, skal være blant de omkomne.

FLYDEL: En vrakrest fra Ethiopian Airlines-flyet som styrtet kort tid etter avgang søndag. Foto: Yidnek Kirubel / TT NYHETSBYRÅN

Østerrikske medier rapporterer at tre leger var blant passasjerene. Ifølge en talsmann i et lokal mediebyrå var legene mellom og 30 og 40 år gamle, og jobbet på sykehus i byen Linz, skriver AP.

Syv franske statsborgere var om bord i flyet. Den franske presidenten Emmanuel Macron tweeter sine «dypeste kondolanser» til familiene og vennene til dem som var om bord i flyet. «Frankrike står ved siden av de kenyanske og etiopiske folk og viser deres fulle solidaritet», skriver Macron.

Også flere andre statsledere, som hadde statsborgere om bord i flyet, har lagt ut kondolansemeldinger på Twitter.

Kapteinen på ulykkesflyet var Yared Getachew, og han fløy sammen med Ahmed Nur Mohammod, opplyser flyselskapet. Getachew hadde mer enn 8000 timer i luften, mens Mohammod hadde 200 flytimer.

– Ifølge loggboken til flytårnet så meldte piloten ifra om at han hadde noe problemer og ønsket å returnere til flyplassen, sier direktøren for Ethiopian Airlines Tewolde Gebremariam.

Getachew skal ha en «fremragende flyhistorikk» ifølge toppsjefen i Ethiopian Airlines, Tewolde Gebremariam. Det skriver CNN.

Flyet er av typen Boeing 737–800 MAX 8, som er Boeings nyeste flytype. Flere kilder opplyser på Twitter at dette flyet bare skal ha vært fire måneder gammelt.