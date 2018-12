REGNER MED NEDERLAG: Downing Street og Theresa May har mest sannsynlig gråværsdager i vente. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Financial Times: May utsetter brexit-avstemningen

Ifølge Financial Times velger Storbritannias statsminister Theresa May likevel å utsette brexit-avstemningen.

Dagen før Underhuset i det britiske parlamentet skal stemme over statsminister Theresa Mays omstridte brexitavtale med EU, jobbet statsministeren på spreng for å skaffe seg nok støtte.

Den støtten var sårt tiltrengt, for alt tyder på at May kommer til å gå på et sviende nederlag under avstemningen. I tillegg til at Labour, Liberaldemokratene, Det proeuropeiske skotske nasjonalistpartiet og Det nordirske unionistpartiet har sagt at de vil si nei til avtalen, er også mange konservative svært kritiske.

Nå skal May nemlig likevel ha bestemt seg for å utsette avstemningen, noe som blant annet har ført til fall for det britiske pundet.

Holder private møter

May har ifølge BBC avholdt en rekke møter med konservative såkalte «backbench MPs», altså representanter som ikke sitter i regjering eller er talspersoner for opposisjonen for å sikre seg nok støtte.

Beskjeden hennes skal ha vært klar: Hvis hun ikke får støtte, risikerer Storbritannia å få Labour-leder Jeremy Corbyn som statsminister og ingen brexit.

I løpet av søndag var det ingen tegn til at noen av de over 100 konservative som har sagt de vil stemme nei til avtalen, kommer til å endre mening.

Dersom May ikke hadde fått flertallet med seg, var det ventet at regjeringen ville ta resultatet til etterretning og forhandle frem en ny avtale, eller at det hadde blitt fremmet mistillit mot May.

Truet med «alvorlig usikkerhet»

I dag avholdes også den siste debatten i parlamentet i forkant av det som skulle vært en avstemning.

Et nei «kan føre til en alvorlig usikkerhet for landet», sa May til avisen Daily Mail søndag.

– Vi kan ikke ta risikoen ved at Jeremy Corbyn kan få makten, sa hun videre.

Det var også knyttet usikkerhet til hva som vil skje med May dersom hun taper valget. Flere britiske medier har kartlagt kandidater som skal være rede til å ta over for henne.

Fikk knusende kritikk

Flere rådgivere og statsråder skal ifølge The Guardian presse på for at May nok en gang skal utsette avstemningen. Downing Street har hele avvist at dette kom til å skje.

– Slik jeg forstår det, vil vi ha en avstemning tirsdag. Og vi tar sikte på å vinne den, har statssekretær Kwasi Kwarteng i det britiske brexitdepartementet uttalt til Sky News

Søndag kom den tverrpolitiske brexit-komiteen med knallhard kritikk av Mays brexit-avtale. Den er ifølge komiteen «et enormt steg ut i det ukjente»