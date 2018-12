I HOVEDKVARTERET: Vladimir Putin følger her prøveskytingen med det nye supervåpenet fra det militære hovedkvarteret i Moskva. Til v. forsvarsminister Sergej Sjojgu. Bildet er tatt 26. desember. Foto: SPUTNIK

Nå viser russerne bilder av Putin som følger det nye supervåpenet

2018-12-31

ST. PETERSBURG (VG) Russerne slår tilbake etter den vestlige tvilen rundt det nye «supervåpenet». Nye bilder ble offentliggjort søndag – med president Vladimir Putin personlig på plass i det militære hovedkvarteret.

Publisert: 31.12.18 13:11

Det var 2. juledag at presidenten annonserte at Russland er klare til å ta i bruk et nytt «uslåelig» og superraskt missil i 2019.

Fra flere vestlige militære eksperter ble det umiddelbart satt store spørsmålstegn rundt dette.

– Det er en bløff, sa militæranalytiker John Berg til VG.

– Jeg tror ikke noen eksperter er enige med Putin i at Russland er klar for reell operativ deployering av «Avangard», fortsatte han.

Også en rekke andre eksperter i Vesten har vært kritiske.

Søndag offentliggjorde den Kreml-kontrollerte TV-kanalen Pjervyj nye bilder av super-missilet. Det skal være opptak av de siste testene av «Avangard», som systemet heter. Bildene viser at president Putin sitter i militær-hovedkvarteret i Moskva og følger med – sammen med forsvarsminister Sergej Sjojgu.

Vladimir Putin sier ifølge forsvarsdepartementets melding at testingen av våpenet har vært en suksess. Den kan, fortsatt ifølge opplysningene fra det russiske forsvarsdepartementet, akselerere til en hastighet på 20 ganger lydens hastighet – og samtidig kunne manøvreres. De hevder også at den ikke kan fanges opp av eventuelle missilskjold.

Prøveskyting som Putin var til stede på, hadde som mål et område på Kamtsjatka, helt i øst av Russland, 6100 kilometer unna utskytingen i Orenburg fylke.

– Presidenten gratulerte alle med en vellykket testing, ble det fastslått på russisk TV søndag.

– En flott og fantastisk nyttårspresang til det russiske folk, kalte presidenten det på 2. juledag, ifølge det statlige nyhetsbyrået TASS.

Michael Griffin, topp-ingeniør i Pentagon og tidligere administrerende direktør i NASA, sa på en konferanse i august at Russland og Kinas arbeid med hypersoniske våpen – som eksisterende missil-forsvarssystemer ikke er egnet for å beskytte mot – har gjort at USA har økt innsatsen på feltet.

Ifølge John Berg ligger USA lenger framme enn Russland når det gjelder å utvikle hypersoniske våpen.