ANKLAGER USA: Russlands viseutenriksminister Sergei Rjabkov kommer med anklager mot USA mandag, melder nyhetsbyråer.

Russland anklager USA for innblanding i valget

Publisert: 05.03.18 14:27

Russland viseutenriksminister Sergei Rjabkov hevder Moskva har bevis for at USA har prøvd å blande seg inn i det russiske presidentvalget, melder det statlige nyhetsbyrået Ria Novosti.

Rjabkov siteres på USA har prøvd å skape kaos i Russland og at amerikanske sanksjoner mot landet har som mål å destablisere Russland, melder Reuters .

Russland holder presidentvalg 18. mars - et valg meningsmålinger viser at sittende president Vladimir Putin ligger klart an til å vinne.

Amerikanske myndigheter anklager Russland for å ha forsøkt å påvirke USAs presidentvalg i 2016 og har reagert med å innføre sanksjoner mot Moskva. Russland benekter anklagene.