Russland ut mot Norge etter spionsiktelse: Skylder på «spionmani»

Det russiske utenriksdepartementet kaller Norges ambassadør til Russland inn på teppet, melder russisk UD i en pressemelding.

«Den 24. september innkalte det russiske utenriksdepartementet Norges ambassadør R. Resaland. Bakgrunnen er en sterk protest over forvaringen og arresten av en russisk statsborger på flyplassen i Oslo, på basis av en falsk anklage om etterretningsarbeid. (Russland) krever forklaringer av disse absurde beskyldningene og umiddelbar løslatelse av den russiske statsborger», skriver russisk UD i pressemeldingen .

Utenriksdepartementet i Norge bekrefter overfor VG at ambassadør Rune Resaland har vært i samtale med det russiske utenriksdepartementet mandag.

«Det ble understreket at mannen, som er medlem av det føderale rådet for Russlands forsamling, var i Norge på invitasjon fra Det europeiske senter for forskning for å delta i et internasjonalt møte på Stortinget 20. til 21. september. Arrangementet var av offentlig karakter, og representanter for parlamenter fra dusinvis av land, deltok», heter det videre i pressemeldingen.

Plan B

Advokaten til Frode Berg sier til VG at arrestasjonen av russeren kan være til fordel for den spionsiktede nordmannen.

– Dette kan være et godt tegn. Selv om jeg ikke tror dette er den aller mest aktuelle personen for et fangebytte med Berg, så er det alltid bra med en plan B. Nå har vi en plan B, sier advokat Ilja Novikov.

Frode Berge ble arrestert i Moskva i desember i fjor, og har sittet fengslet i Russland siden.

Skylder på bølgen av «spionmani»

«Det er ikke kjent hvorfor den russiske mannens tilstedeværelse på seminaret har provosert slik. Det ser ut til at bølgen av «spionmani» - altså kampanjen mot Russland, fra utlandet, inntar motbydelige former. Selvfølgelig vil slike skritt ikke forbli uten konsekvenser. Den konsulære avdelingen av den russiske ambassaden i Norge tilbyr selvfølgelig [den siktede] all mulig hjelp for å ivareta hans lovmessige rettigheter og interesser», står det i pressemeldingen.

Novikov mener tonen i pressemeldingen ligner den russerne bruker i andre saker om landets etterretning.

«Bare les noen av deres uttalelser i saker som den om Skripal. De har stort sett alltid en slik tone», sier han.

Den russiske dobbeltagenten Sergej Skripal ble forgiftet med nervegiften novitsjok i Storbritannia i mars. Britiske myndigheter mener forgiftning var et drapsforsøk begått av den russiske militære etterretningsorganisasjonen GRU.

Nekter skyld

Fredag ble en russisk statsborger arrestert på Gardermoen, og siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet. Russeren hadde deltatt på en konferanse på Stortinget i regi av The European Centre for Parliamentary Research and Documentation (ECPRD).

Deltagere på konferansen mente russeren oppførte seg mistenkelig, og varslet PST. Russeren ble arrestert da han skulle forlate Norge.

Ifølge forsvarer Hege Kristine Aakre mener russeren det hele skyldes en misforståelse.

– De har gjort observasjoner som de mener er mistenkelig, men utover det er det ingen konkrete bevis på at han har samlet inn informasjon. De har vært på vakt og melder inn det som er mistenkelig, men han har gode forklaringer på hva som skal ha skjedd, har Aakre uttalt .

I en tidlig versjon av saken skrev VG at Norges ambassadør til Russland var Leidulv Namtvedt. Rune Resaland overtok som ambassadør tidligere i år.

