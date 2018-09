STUTTHOFF: Den tidligere konsentrasjonsleiren ble åstedet for drapene på titusenvis av fanger. i 2017 besøkte prins William og hertuginne Kate. Foto: Chris Jackson / Getty Images Europe

94-åring tiltalt for medvirkning til drap under andre verdenskrig

UTENRIKS 2018-09-22T00:43:49Z

Påtalemyndigheten i Tyskland har tiltalt en 94 år gammel mann for medvirkning til flere hundre drap.

Det melder den tyske avisen Der Spiegel.

Påtalemyndigheten i Münster i Tyskland mener den nå 94 år gamle mannen er en tidligere SS-solstat. Ifølge påtalemyndigheten var han vakt ved konsentrasjonsleiren Stutthoff, nær Gdansk. Der skal han ha medvirket til flere hundre drap.

Stutthoff var den første konsentrasjonsleiren som ble bygd utenfor Tyskland. Det var også den siste som ble tatt over av de allierte. Det var titusenvis av fanger som ikke overlevde sin tid i leiren. Hundrevis mistet livet i gasskamrene og flere døde av dårlige levekår. En rekke fanger ved leiren ble også skutt i hodet, frosset i hjel eller drept med gift i hjertet.

Påtalemyndigheten mener 94-åringen var klar over de grusomme massedrapene som ble begått i leiren. Selv nekter han for å ha noen befatning med drapene.

94-åringen, som ikke er navngitt i tyske medier, skal ha medvirket til drapene mellom 1942 og 1945.

Saken skal gå for retten i 6. november i år, og skal ikke vare lenger enn to timer om dagen på grunn av tiltaltes dårlige helsetilstand. Lokale myndigheter opplyser at 94-åringen skal møte i ungdomsdomstolen fordi han på det meste var 21 år ved krigens slutt.

Tyskland har siden andre verdenskrig jaktet på nazister på rømmen. Flere er de senere årene blitt funnet og tiltalt for sine krigsforbrytelser.

I 2016 ble den tidligere SS-soldaten, Reinhold Hanning, dømt. Han innrømmet selv å ha vært vakt i Auschwitz, men nekter for å ha deltatt aktivt i drap på fanger.

Den tidligere regnskapsføreren i Auschwitz, Oskar Gröning, ble i 2015 tiltalt for medvirkning til 300 000 drap under sin tid i leiren. Gröning døde tidligere i år.