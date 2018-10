JUBEL: Denis Mukwege blir hyllet og bejublet på Panzi-sykehuset i Bukavu i Øst-Kongo etter å ha blitt tildelt Nobels fredspris 2018. Foto: Kirkens Nødhjelp / NTB scanpix

Nobelvinner: – Må reagere mot voldtekt som våpen

UTENRIKS 2018-10-06T02:28:08Z

– Jeg så anerkjennelsen i ansiktene til kvinnene i dag, sier fredsprisvinner Denis Mukwege.

Publisert: 06.10.18 04:28

Det er en tydelig oppspilt nobelprisvinner VG hører på telefon fra Den demokratiske republikken Kongo.

– Jeg opererte som jeg pleier. Så kommer plutselig en gruppe kvinner, som ropte og sang. En av dem fortalte at jeg hadde fått Nobelprisen. Det var svært rørende for alle som var til stede, sier årets vinner av Nobels fredspris Denis Mukwege.

Den kongolesiske legen fikk prisen for sitt arbeid med å hjelpe ofre for seksualiserte overgrep. Mukwege fikk prisen sammen med Nadia Murad, en yezidi-kvinne fra Irak , som ble holdt som sexslave av terrorgruppen IS.

– Bekreftelse er viktig

Mukwege sier prisen vil gi ofrene anerkjennelse, noe de ikke alltid får i det kongolesiske samfunnet.

– Denne prisen er en anerkjennelse av lidelsene kvinner over hele verden har opplevd. Det viktigste for helbredelsen er at samfunnet vet hvilke lidelser de har opplevd. Jeg så i ansiktene til kvinnene i dag at de opplevde denne anerkjennelsen. Vi helbreder dem ikke fysisk, men psykisk. Å få bekreftelse er viktig. Disse kvinnene trenger det, disse kvinnene fortjener det sier Mukwege.

– Hva fikk deg til å vie livet til å behandle kvinner?

– Da jeg studerte, og senere startet å jobbe, var jeg svært engasjert i kvinners helse. Som du vet, er barseldødeligheten i Kongo høy. Da krigen startet, led kvinnene fordi de ble såret av menn i krig.

– Like rettigheter

– Hva kan man gjøre for å stoppe bruk av voldtekt som våpen i krig?

– Kunnskap er viktig. Det er holdninger i samfunnet som bestemmer hvordan vi behandler gutter og jenter. Vi har alle ansvar for å oppdra barn. De må lære at menn og kvinner har like rettigheter. Det må være klart for alle verdens væpnede styrker at voldtekt som våpen er uakseptabelt. Det internasjonale samfunnet må reagere kraftig mot mennesker som bruker voldtekt som et våpen i krig.

– Hva vil nobelprisen bety for arbeidet ditt?

– Jeg håper at dette vil mobilisere mennesker i mitt land, og rundt i verden.

– Talløse ofre

Nadia Murad takker Nobelkomiteen, og ønsker seg en bedre fremtid for kvinner, barn og forfulgte minoriteter.

«I morges informerte Nobelkomiteen meg at jeg var én av mottagerne av årets Nobels fredspris. Jeg deler denne utmerkelsen med yezidier, irakere, kurdere og andre forfulgte minoriteter, og alle de talløse ofrene for seksualisert vold rundt omkring i verden», skriver prisvinneren i en pressemelding .

«Som en som overlevde, er jeg takknemlig for denne muligheten til å rette oppmerksomhet mot situasjonen til yezediene, som har opplevd ufattelige forbrytelser siden folkemordet utført av daesh begynte i 2014», skriver Murad.

Daesh er det arabiske akronymet for IS.

– Kvinner har lidd

«Mange yezidier vil se på denne prisen, og tenke på familiemedlemmer de har mistet, eller som ikke er funnet, og de 1300 kvinner og barn som fortsatt er i fangenskap. Som mange minoriteter, har yezidiene båret vekten av forfølgelse gjennom historien. Særlig kvinner har lidd, ettersom de har vært, og fortsetter å bli, utsatt for seksualisert vold», skriver Murad i pressemeldingen.

Hun understreker også hvor viktig det er å gjenoppbygge de ødelagte lokalsamfunnene.

«Overlevende fortjener en trygg vei hjem, eller en trygg havn et annet sted. Vi må fokusere på det menneskelige, og overvinne politiske og klulturelle skiller», skriver hun.

Murad ga også lykkeønskninger til Denis Mukwege, som hun mottar fredsprisen sammen med.

«Gratulerer til dr. Mukwege, en mann jeg beundrer, og som bruker livet sitt til å hjelpe kvinner utsatt for seksualisert vold», skriver hun.