BYGNINGEN: Ifølge Reuters ble det hørt et kraftig smell utenfor Hovedkvarteret til Libyas nasjonale oljeselskap (LNO) i Tripoli. Foto: EUTERS/Ismail Zitouny/File Photo

Reuters: Oljehovedkvarter under angrep i Libya

UTENRIKS 2018-09-10T08:38:58Z

Hovedkvarteret til Libyas nasjonale oljeselskap (LNO) i Tripoli er under angrep, melder lokale medier og øyenvitner.

Publisert: 10.09.18 10:38 Oppdatert: 10.09.18 11:29

Ifølge nettavisen The Libyan Observatory har væpnede menn stormet bygningen etter at det først ble meldt om sammenstøt med vakter utenfor.

Ifølge Reuters ble det hørt et kraftig smell utenfor bygningen mandag morgen.

Øyenvitner Reuters har vært i kontakt med forteller at det stiger røyk opp fra bygningen, som nå er omringet av sikkerhetsstyrker. Ifølge nyhetsbyrået er veiene rundt bygningen sperret av.

Ifølge Libyske Alaan TV dreier det seg om seks maskerte menn. Det er foreløpig ikke klart hvem som står bak angrepet.

Al Jazeera skriver at det er flere skadede etter at mennene angivelig åpnet ild. Eksteriøret av bygningen er hovedsakelig av glass, og et vitne sier til avisen at flere skal være skadet av det knuste glasset.

Brannvesen og helsepersonell er på stedet. Ifølge vitner måtte sikkerhetspersonell knuse vinduer for at de ansatte skulle kunne flykte.

Oljenæringen er ryggraden i landets økonomi, men kollapset etter opprørere med luftstøtte fra Norge og andre NATO-land i 2011 styrtet Muammar Gaddafis regime.

Oljeproduksjonen falt med mer enn to tredeler fra 1,6 millioner fat om dagen til under 500.000, og ulike militsgrupper har kjempet om kontroll over oljeanleggene.

Salg av olje står for 90 prosent av statens inntekter og finansierer både lønninger i offentlig sektor og ulike subsidier.

En samlingsregjering med internasjonal støtte kontrollerer oljeinntektene i dag, men en rivaliserende regjering øst i landet har etablert sin egen sentralbank