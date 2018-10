EKSPRESIDENT: Oscar Temaru avbildet i Paris i 2005, da han var president i Fransk Polynesia. Foto: FRANCOIS MORI / ASSOCIATED PRESS

Frankrike klages inn til straffedomstolen av Fransk Polynesia

Frankrike klages inn til Den internasjonale straffedomstolen (ICC) for angivelige forbrytelser mot menneskeheten på grunn av atomtestene i Fransk Polynesia.

Opposisjonslederen Oscar Temaru i Fransk Polynesia sa i et FN-møte i New York tirsdag at de har sendt inn en klage til straffedomstolen i Haag .

– Det er med en sterk følelse av plikt og bestemthet at vi sendte inn en klage til Den internasjonale straffedomstolen 2. oktober for forbrytelser mot menneskeheten, sa han under møtet.

– Denne saken har som mål å holde alle franske presidenter ansvarlige for atomtestene mot landet vårt. Vi skylder alle de menneskene som døde som konsekvens av kjernefysisk kolonialisme å gjøre dette.

Det franske territoriet i Polynesia sør i Stillehavet har 290.000 innbyggere og er mest kjent for ferieøya Tahiti.

Frankrike gjennomførte i alt 193 kjernefysiske tester ved atollene Mururoa og Fangataufa mellom 1960 og 1996. Flere tusen mennesker fikk i ettertid alvorlige helseskader, og mange utviklet kreft.

Lenge nektet franske myndigheter for at de hadde noe ansvar for skadene som lokalbefolkningen ble påført. Frykten var stor for at en innrømmelse ville skade landets atomprogram under den kalde krigen.

Først i 2010 vedtok Frankrike en lov som gjør det mulig å gi erstatning til militære veteraner og sivile som har fått kreft som følge av programmet.