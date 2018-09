POPULÆR: Hvithvalen ble mottatt med mye oppmerksomhet da den viste seg i Kent tirsdag. Foto: TOBY MELVILLE / Reuters

Hvithval i Themsen lager bølger på Twitter

Den britiske humoren lot ikke vente på seg på sosiale medier da en hvithval dukket opp i elven Themsen, som renner gjennom London.

Hvalen dukket opp ved Gravesend i Kent , nær utløpet til elven. Den ble først observert ved 12-tiden tirsdag.

Den uvanlige gjesten høstet stor interesse både langs elvebredden og på nett, der entusiaster kunne følge BBCs direktesending om hvalen.

Mens mange skrev innlegg om at de håper hvalen kommer seg trygt til åpent hav igjen, benyttet andre situasjonen til å dra en spøk.

– Ingen må fortelle sjefen min at jeg for øyeblikket sitter og ser på en direktesending av en elv, tvitret en av dem.

En annen benyttet anledningen til å kritisere de høye leieprisene i London.

– Rapporter skal ha det til at Themsen-hvalen dro tilbake til havet etter at den ble klar over hva det koster for en seng i sentrum, slås det fast.

Hvalen har til og med fått sin egen Twitter-konto , der den fremstår noe grov i målet.

– Tenkte jeg skulle gripe muligheten til å svømme i Themsen før jeg trenger et jævla visum for å gjøre det, takket være brexit, skriver forfatteren bak kontoen.

En Twitter-bruker omtalte hvalen i poetiske ordelag.

Ikke alle fikk sett hvalen i Themsen-elven, men la godviljen til og fikk sett den likevel:

Hvithval, også kjent som beluga, trives i arktiske farvann og er vanlige ved Alaska, Russland, Canada, Svalbard og Grønland. Hannene blir rundt 4,5 meter lange, mens hunnene blir opptil 4 meter lange, ifølge Norsk Polarinstitutt .

De kan forflytte seg mellom fersk- og saltvann.