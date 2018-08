DEMONSTRERER: Kvinner utkledd som karakterer fra serien «The Handmaid’s Tale» demonstrerer utenfor Kongressen i Buenos Aires forrige søndag. Foto: Marcos Brindicci / X90087

Argentinas feminister holder pusten: I dag avgjøres omstridt abortlov

Publisert: 08.08.18 20:10 Oppdatert: 08.08.18 20:33

UTENRIKS 2018-08-08T18:10:17Z

I dag kan den katolske kirken tape en viktig symbolsk og politisk sak. I Pave Frans’ hjemland skal nemlig senatet stemme over hvorvidt abort skal legaliseres.

Det blir anslått at omtrent 500.000 ulovlige aborter gjennomføres hvert år i Argentina . Dagens lovverk forbyr abort på generell basis, men gjør unntak i de tilfeller hvor graviditeten er et resultat av voldtekt eller incest.

– I realiteten er leger veldig restriktive med å bruke denne unntaksbestemmelsen, fordi de er redde for å bli tiltalt for brudd på abortloven, sier politisk rådgiver i Amnesty, Patricia Kaatee.

Som så mye annet kan aborter kjøpes, og derfor går dagens lovverk hardest utover fattige kvinner. Baksiden av dagens New York Times viser en kleshenger, og teksten «adiós» (farvel). Omtrent 3000 kvinner har siden 1983 dødd på grunn av farlige aborter.

– Ikke alle de 500.000 årlige abortene er farlige, men dette lovverket rammer fattige aller hardest. Amnesty har lenge kjempet for denne saken, fordi det er en grunnleggende menneskerettighet, sier Katee.

– Kvinner dør

Lujan Gamarra (26) er nyutdannet advokat og engasjert i Argentinas kvinnebevegelse.

– Abortdebatten handler om et helseproblem. Kvinner dør fordi de tar utrygge aborter, sier Gamarra til VG.

I likhet med Katee er hun opptatt av at de fattigste kommer verst ut med dagens abortlovgivning.

– Å ta abort er veldig dyrt i Argentina. På grunn av forbudet er det sånn at hvis du får komplikasjoner og drar til et sykehus, kan du ende opp i fengsel eller i en rettssak.

Hun er for tiden på ferie i Spania, og følger debatten i Argentina på den argentinske ambassaden i Barcelona sammen med en gruppe kvinner fra hjemlandet.

– Kvinner dør og staten gjør ingenting. Den andre siden misforstår og blander personlig moral og etikk med et folkehelseproblem. De klarer ikke skille egne synspunkter fra hva staten bør garantere alle, sier Gamarra.

– Prestisjetap for Vatikanet

I juni stemte Underhuset ja til selvbestemt abort innen uke 14, med fire stemmers flertall. For at det skal bli til lov, må forslaget få flertall også i Overhuset, eller senatet. Ifølge teolog og Latin-Amerika-kjenner Ole Jakob Løland, er det på tross av stor internasjonal oppmerksomhet, ikke sikkert avstemningen vil lede til et ja.

– Nå ligger det an til et knepent nei-flertall. Men saken er under et voldsomt politisk press, så her kan alt skje, sier han.

I et land hvor omtrent 87 prosent av befolkningen er katolikker, og som er hjemlandet til Pave Frans, er det uansett et historisk å være så nærme en liberal abortlovgivning. Ifølge Løland er de argentinske kirkelederne entydige i sitt nei-standpunkt, hvilket gjør avstemningen til en styrkeprøve for «katolisismens tak på befolkningen.»

Utrygge aborter Hvert år blir det utført rundt 25 millioner utrygge aborter i verden.

I 84 prosent av alle uønskede graviditeter i utviklingsland, har ikke kvinnen et tilstrekkelig tilbud om moderne prevensjon.

Bare én av fire aborter er trygge i land hvor abort er totalforbudt eller kun tillatt hvis det er fare for liv eller helse.

Ni av ti aborter er trygge i land med mer liberal abortlovgivning.

760 000 kvinner i Latin-Amerika får helsekomplikasjoner som følge av utrygge aborter hvert år.

Mer enn 97 prosent av kvinnene i fruktbar alder i Latin-Amerika og Karibien bor i land hvor abort er begrenset eller forbudt. Kilde: Guttmacher Institute

– Det vil være et formidabelt moralsk og politisk tap for den katolske kirken om senatet skulle tippe i en liberal retning. Det tar seg heller ikke så godt ut at Pave Frans’ «undersåtter» er såpass ulydige. Det vil være et stort prestisjetap for Vatikanet, sier Løland.

– Kan ikke stoppes

Dette blir ikke en seiersdag for kvinnebevegelsen, tror Gamarra.

– Vi tror ikke loven kommer til å gå igjennom. Kirken har mye makt, og har drevet med lobbyarbeid

I tillegg er Overhuset mer konservativt enn Underhuset, mener hun.

– Tallene ser ikke bra ut for oss. Men denne kvinnebevegelsen fortsetter, selv om loven ikke går igjennom. Dette er ikke noe som kan stoppes. Vi kommer til å fortsette å kjempe helt til loven blir vedtatt.

Grønn kvinnebevegelse

I fall ja-siden vinner i dag, blir Argentina det tredje landet i Latin-Amerika hvor abort er lovlig, i selskap med Cuba og Uruguay. Abortsaken har fått en enorm oppslutning i Argentina, og da Underhuset talte opp stemmer i juni, var tusenvis samlet utenfor kongressen i Buenos Aires. Kvinnesaksbevegelsen har båret grønne skjerf, noe som har gitt den kallenavnet «den grønne bølgen».

– Dagens lovgivning er en lov som koster liv. Senatet i Argentina har nå en enestående mulighet til å sikre kvinners liv og helse. Ingen religiøse dogmer skal hindre at grunnleggende menneskerettigheter blir ivaretatt, sier Patricia Katee i Amnesty.

