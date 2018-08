Afghanske tjenestemenn: Taliban har tatt mer enn 100 gisler

Taliban skal ha stoppet tre passasjerbusser på vei fra Takhar til Kabul og tatt passasjerene som gisler.

Passasjerene, blant dem kvinner og barn, ble bortført i forbindelse med et bakholdsangrep, ifølge afghanske tjenestemenn. Det melder nyhetsbyrået AP .

– Taliban -militanter kidnappet tre passasjerbussen med til sammen 150 passasjerer i distriktet Khan Abad i den nordlige Kunduz-provinsen i Afghanistan , sier distriktsguvernør Hayatullah Amiri, ifølge Xinhua .

Lederen i provinsrådet, Mohammad Yusouf Ayubi tror Taliban var på jakt etter personer som jobber for myndighetene, eller som tilhører landets sikkerhetsstyrker.

Våpenhvile

Meldingen om bortføringen kommer kort tid etter at president Ashraf Ghani lovet våpenhvile hvis Taliban gjør det samme.

Tilbudet kom i forbindelse med feiringen av Afghanistans uavhengighetsdag søndag.

– Vi oppfordrer Talibans lederskap til å respektere afghanernes ønske om langvarig og ekte fred, sa presidenten i en TV-sendt tale.

Tanken er at våpenhvilen skal gjelde fra og med mandag, og under feiringen av høytiden id al-adha.

Så langt har ikke Taliban kommet med noe offisielt svar på tilbudet.

Analytikeren Haroon Mir, som bor i hovedstaden Kabul, frykter at regjeringens tilbud om våpenhvile vil fremstå som en desperat handling.

– Tatt i betraktning deres tidligere standpunkt og fremgang på bakken den siste tiden, tviler jeg på om Taliban vil godta det, sier han til nyhetsbyrået AFP.

Håper Taliban bryr seg

I juni overholdt både regjeringen og Taliban en tre dager lang våpenhvile i forbindelse med høytiden id al-fitr.

Dette var den første landsomfattende våpenhvilen siden USA invaderte Afghanistan i 2001.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg stiller seg positiv til den nye våpenhvilen.

– Jeg oppfordrer Taliban til å vise at de bryr seg om afghanerne ved å respektere den, skriver Stoltenberg på Twitter .

Også regjeringen i USA støtter den afghanske presidentens initiativ.

– Vi håper en ny våpenhvile vil bringe landet nærmere bærekraftig sikkerhet, sier utenriksminister Mike Pompeo.

Erobret «norsk» base

For åtte år siden nedkjempet norske soldater Taliban fra en base i Ghormach-distriktet i Faryab-provinsen. For et par uker siden erobret Taliban denne basen.

Taliban bombarderte leiren fra fjellene rundt, ifølge den afghanske løytnanten Mohammad Reza.

Det befant seg 106 regjeringssoldater i leiren, og 21 av disse ble drept.

Fram til 2014 brukte norske regjeringer til sammen 20 milliarder kroner på militære og sivile prosjekter i landet, og de største pengene gikk til Faryab-provinsen.

Det aller meste av denne investeringen må ansees som tapt, ifølge blant andre Godal-utvalget , som vurderte den norske innsatsen i Afghanistan.