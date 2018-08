ET GRIPENDE FARVEL: Kistene på linje foran alteret, under mengder av hvite roser. Foto: SHUTTERSTOCK

Et blomsterhav for ofrene etter Genova: 43 mistet livet

UTENRIKS 2018-08-18T19:09:17Z

Dekket av hvite roser sto bårene til 19 døde på linje foran alteret. Fire dager etter brokollapsen i Genova tok tusenvis av mennesker et følelsesladet siste farvel.

Publisert: 18.08.18 21:09 Oppdatert: 18.08.18 22:01

Italia begravde sine ofre etter brokollapsen i en statlig begravelse lørdag. Det var tirsdag at det usannsynlige skjedde. 200 meter av Morandi-broen i Genova falt 45 meter rett ned. En uskyldig kjøretur endte for mange mennesker med døden.

Lørdag ble 19 av dem som mistet livet da motorveibroen raste sammen, begravet i en felles seremoni på statens regning.

Her var kistene til en mamma, en pappa og deres åtte år gamle sønn . Her var det fire venner som endte sine liv på samme tid.

Kardinal Angelo Bagnasco, erkebiskopen av Genova, som ledet begravelsesseremonien, sa i sin preken at brokollapsen forårsaket en revne i hjertet av den norditalienske byen.

– Såret er dypt, skapt fremfor alt ved den ubegrensede smerten for dem som har mistet livet, og for de savnede, for deres familiemedlemmer, de sårede, de mange som har mistet sitt hjem, sa han, ifølge New York Times .

Broen beskrives som en blodåre som knytter sammen de østlige og vestlige delene av havnebyen ved det Liguriske hav.

Nasjonal sørgedag

Pårørende og andre fremmøtte var samlet i en messehall som for anledningen ble brukt som et provisorisk kapell. Blomster og bilder av ofrene prydet de mange kistene. Da presten leste opp navnene på alle de bekreftede ofrene, ble han avløst av en lang applaus.

Begravelsen i Genova sammenfaller med den nasjonale sørgedagen etter ulykken. Flagg vaiet på halv stang over hele landet. Butikker holdt lukket eller draperte svarte bånd på vinduene. I helgens fotballkamper bærer spillerne svarte armbånd og legger inn et minutts stillhet.

I begravelsen stilte stats- og regjeringstopper. Den italienske presidenten Sergio Mattarella snakket etter begravelsesseremonien til tv-reportere om en «uakseptabel tragedie». Med røde øyne lovet han å jobbe for «raske og skarpe undersøkelser som fører til fordømmelse», ifølge T Online .

Seremonien, som ble sendt live på italienske fjernsynsstasjoner, ble avbrutt av applaus da kardinal Bagnasco leste fornavnet til hvert offer som var bekreftet omkommet. De fleste var italienske, men andre var av albansk, chilensk eller fransk herkomst.

Tusenvis av brannmenn deltok i seremonien, og deres tilstedeværelse ble møtt med applaus og håndtrykk, en bekreftelse på deres utrettelige innsats – med mer enn 100 timers uavbrutt innsats for å hjelpe de døde og sårede, ifølge New York Times .

Gryende sinne

Halvparten av ofrenes familier har imidlertid nektet å ta del i statsbegravelsen. Enkelte foretrakk private seremonier. Andre uteble som en protest mot det de mener er et land som har forrådt deres kjære, ved å ikke sørge for sikkerheten deres.

De sørgende forlanger å få vite hvordan ulykken kunne inntreffe etter at en rapport fra motorveioperatøren Autostrade varslet om tilstanden til broen allerede i fjor, skriver Daily Mail .

43 døde

Italias regjering har påbegynt prosedyrer for å tilbakekalle selskapets konsesjon og har lovet at Autostrade aldri igjen vil få drifte landets veier, melder nettstedet Waff.com .

Autostrade avviser anklagene.

– Vi tror ikke at forutsetningene er til stede for å ta ansvar for en hendelse, hvis årsak først må fastslås, sa administrerende direktør Giovanni Castellucci. Han kondolerte de pårørende og lovet 500 millioner euro til investering i Genova og støtte til utbetalinger til ofrene, ifølge T Online .

Det offisielle tallet på omkomne etter brokollapsen i Genova er oppe i 43. Italienske myndigheter oppjusterte tallet etter at fire som lørdag var blitt funnet døde, var blitt formelt identifisert.

Her kan du lese VGs kartlegging av tilstanden til norske broer, som viser at svært mange broer er i svært dårlig stand.