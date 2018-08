SKUFFET: Nicolas Hulot trakk seg i dag tidlig som miljøminister i protest mot president Emmanuel Macrons miljøpolitikk. Foto: Stephane Mahe / Reuters

Frankrikes miljøminister gikk av på direkten: – Jeg kan ikke lyve til meg selv lenger

UTENRIKS 2018-08-28T15:56:31Z

«En akkumulering av skuffelser» var grunnen Nicolas Hulot oppga da han på direktesendt radio kunngjorde at han trekker seg fra posten som miljøminister.

NTB

Publisert: 28.08.18 17:56

Hulot var blant de mest populære i regjeringen, og avgangen regnes som et slag for president Emmanuel Macron , skriver NTB.

Hulot er en tidligere TV-personlighet og miljøaktivist og har hatt flere krangler med regjeringskolleger om politikk.

– Jeg har besluttet å forlate regjeringen, sa Hulot i den overraskende kunngjøringen på radiokanalen Inter tirsdag morgen. Han la til at han følte seg «helt alene» i kampen for miljøsaker i regjeringen.

Han fremholder at «ministegene» Frankrike og andre nasjoner tar for å sakke ned global oppvarming og for å unngå en kollaps i biomangfoldet, er utilstrekkelige, skriver France 24 .

– Jeg vil ikke skape den illusjonen at vi gjør noe med det. Jeg kan ikke lyve til meg selv lenger, sa han.

– Forstår ikke hvorfor han trekker seg

Videre sa han at han hverken hadde informert Macron eller statsminister Édouard Philippe om beslutningen. Macron gjestet tirsdag Danmark.

– Det er en ærlig og ansvarlig beslutning, føyde Hulot til.

Kort tid etter at Hulot trakk seg, gikk talsperson Benjamin Griveaux i regjeringen ut og sa at det var beklagelig.

– Jeg forstår ikke hvorfor han trekker seg når vi har hatt så mange suksesser det første året som vi kan takke ham for. Han vant ikke alle sine kamper, men sånn er det i ministerrollen, sa Griveaux til BFM Television.

«Gjør planeten vår storslagen igjen»

Avgangen føyer seg inn i rekken av problemer for Macron, som selv lanserte slagordet «Gjør planeten vår storslagen igjen», et stikk til USAs president Donald Trump etter at han trakk seg ut av Parisavtalen i juni i fjor, skriver The Guardian .

Hultos avgang svekker Macrons troverdighet på miljøfeltet. Nylig har regjeringen åpnet opp for å slakke jaktlovgivning, i et forsøk på å fri til velgere på landsbygda. Det skal gjøre jaktlisenser billigere og åpne jakt på flere arter. Den avgåtte miljøministeren mener at lobbyister har for mye påvirkningskraft over regjeringen.

På grunn av svekket økonomisk vekst har regjeringen problemer med å komme i havn med et budsjett for 2019. Statsminister Philippe kunngjorde i helgen at målet om å kutte i budsjettunderskuddet må reduseres.

På det diplomatiske feltet sliter Macron med å overbevise sine europeiske partnere om behovet for et mer integrert EU, og innsatsen for å få et godt forhold til USAs president Donald Trump har gitt få konkrete resultater.