BEKYMRET: Forsker Svein Melby tror tidligere CIA-direktør John Brennan (bildet) er så bekymret over Trump at han føler han bare må si fra. Foto: SAUL LOEB / AFP

Trump tok fra ham sikkerhetsklareringen - slår knallhardt tilbake

UTENRIKS 2018-08-16T16:49:29Z

Tidligere CIA-direktør John Brennan sier at det ikke er et spørsmål om det var et samrøre mellom Trump-kampanjen og Russland, men om hvordan det skjedde.

Onsdag kunngjorde USAs president Donald Trump at han fjerner sikkerhetsklareringen til tidligere CIA-direktør John Brennan.

Brennan, som har vært en krass kritiker av Trump, har slått hardt tilbake etter avgjørelsen.

I en kommentar publisert i New York Times torsdag skriver han at fjerningen av sikkerhetsklareringen var «politisk motivert».

Samtidig slår han fast at presidentens påstander om at det ikke var samrøre mellom Trump-kampanjen og Russland er «sludder».

«De eneste spørsmålene som gjenstår, er om samrøret skjedde gjennom en etablert, kriminell konspirasjon, om hindring av rettsutøvelse har skjedd for å dekke over samrøre eller en konspirasjon, og hvor mange medlemmer av «Trump Incorporated» som har prøvd å svindle regjeringen ved å hvitvaske og tildekke pengebevegelser som går i deres lommer, skriver den tidligere CIA-direktøren.

– Høyst uvanlig

Forsker Svein Melby ved Institutt for forskningsstudier forklarer at forholdet mellom Brennan og Trump har vært dårlig lenge, og at det etterhvert har utviklet seg til å bli personlig.

– Det er høyst uvanlig at tidligere sjefer for de hemmelige tjenestene kritiserer presidenten på den måten som Brennan og andre har gjort, sier han til VG.

Han tror bakgrunnen for at dette har skjedd, er at disse er så bekymret for utviklingen under Trump-administrasjonen at de føler de ikke kan sitte stille.

– Jeg tror Brennan genuint oppfatter Trump som en trussel mot amerikansk sikkerhet, sier Melby.

Har vært bekymret

Brennan, som var direktør for byrået under president Barack Obama, har kritisert Trump gjentatte ganger den siste tiden.

Han omtalte senest i juli Trump som «intet mindre enn forrædersk» i forbindelse med møtet med Russlands president Vladimir Putin.

Da Brennan i mai i fjor stilte til en høring i Representantenes hus om det mulige Russland-samrøret, uttalte han at han ikke vet om det faktisk var noe samarbeid mellom Russland og Trump-kampanjen. Han uttalte imidlertid at han sommeren 2016 grad ble mer bekymret om et mulige samrøre.