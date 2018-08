Stjernespekket begravelse: Politikere, skuespillere og artister minnes Aretha Franklin

Ariana Grande og Stevie Wonder er blant stjernene som opptrer i souldronningen Aretha Franklins begravelse. Blant gjestene er tidligere president Bill Clinton, Oscar-vinner Whoopi Goldberg og Jennifer Hudson.

Begravelsen startet klokken 16.40 norsk tid og skal etter planen vare i fire timer.

Ifølge amerikanske medier sang 20 artister , blant dem Chaka Khan, Ariana Grande , Stevie Wonder, Jennifer Holliday, Faith Hill, Jennifer Hudson , Shirley Caesar, Marvin Sapp, Ronald Isley, Vanessa Bell Armstrong og The Clark Sister. I tillegg skal angivelig flere kor og Franklins egne korister fremføre musikk. Franklins sønn Edward skal også bidra musikalsk.

Brev fra Obama

Pastor Al Sharpton leste et brev fra tidligere president Barack Obama: «Aretha Franklin «rocket» verden til alle som fikk gleden av å høre hennes musikk», skrev han.

Også tidligere president George W. Bush forberedte en siste hilsen til artisten. I brevet, som ble lest opp av Barbara Sampson, skrev Bush: «Jeg er stolt over å ha møtt Aretha og takknemlig for at musikken hennes vil fortsette å glede i millioner av generasjoner fremover».

Langet ut mot Trump

Den tidligere presidenten Bill Clinton var til stede under bisettelsen. Clinton satt side om side med menneskerettighetsaktivisten og baptistpastoren Jesse Jackson.

Pastor Al Sharpton langet ut mot president Donald Trump i sin tale. Trump uttalte «Aretha jobbet for meg en rekke ganger» da nyheten om souldronningens død ble kjent. Det fikk pastoren til å reagere.

Ifølge Time sa Sharpton han ville rette på Trump og lære han hva «respect» betyr – med en henvisning til en av Franklins mest kjente låter.

– Nei, hun pleide å opptre for deg. Hun jobbet for oss, sa Sharpton.