VIL HJEM: Tina Louise (17) og Maria Emine (18) føler seg ikke trygge på Kos etter bråket natt til fredag. Foto: Odin Jæger, VG

Advarer mot russetur til Kos: – Vi føler oss ikke trygge her

Live Vedeler Nilsen

Odin Jæger (foto)

Publisert: 28.07.18 21:41 Oppdatert: 28.07.18 22:12

UTENRIKS 2018-07-28T19:41:53Z

KOS (VG) To av venninnene til en av de pågrepne ungdommene forteller at de ikke føler seg trygge på den greske ferieøya. Nå vil de bare hjem.

– Vi fikk høre at noen av guttene kanskje måtte sendes til fengsel i Athen, og vi fikk ikke vite noe om hvor lenge de skulle sitte der. Vi hadde jo allerede sett at de hadde blitt utsatt for vold. Det var egentlig veldig skummelt, hele greia, sier Maria Emine Nygaard Palmberg (18).

Hun og venninnen Tina Louise Winness Kloss (17) sier at de så slåsskampen og pågripelsen av de ti nordmennene natt til fredag . VG møter venninnene på et strandresort i nærheten av bargaten, der slåsskampen skal ha skjedd.

De forteller at de først trodde det var gutter fra en russebuss de kjente, men at det viste seg å være noen andre da de kom til stedet.

– Likevel ble en av våre venner pågrepet, selv om han ikke var med i slåsskampen, sier Winness Kloss.

Bakgrunn: Ti unge nordmenn pågrepet på Kos

De mener det ikke hadde rukket å utvikle seg til noen ordentlig slåsskamp før vektere og politi grep inn. De beskriver også brutal behandling av flere ungdommer, slik både vitner og de pågrepne guttene, som nå er løslatt, tidligere har hevdet overfor VG.

– De gjorde ingen forskjell på om man hadde vært involvert i slåsskampen eller ikke, de bare gikk etter alle som var der, sier Winness Kloss.

Politiet på øya har tidligere avvist overfor VG at behandlingen av ungdommene var unødvendig hardhendt.

Møtes på Kos for å slåss

Venninnene sier at det ikke er uvanlig at russegjenger møtes på Kos for å slåss.

– Ja, det har skjedd flere ganger. Det er ikke bare de to bussene fra fredag som slåss, det er andre også. Men det er jo det samme som guttebussene gjør hjemme – de tøffer seg litt, krangler og slenger dritt til hverandre. Det er ikke noe alvorlig i det, sier Nygaard Palmberg.

– Mange tenker nok at det er bedre å slåss på Kos enn hjemme i Norge, fordi hjemme får man skikkelig trøbbel, tilføyer Winness Kloss.

De to forteller at flere av ungdommene som nå ferierer på Kos er satt ut av det som skjedde natt til fredag.

– Flere av dem som ble pågrepet vil ikke være med å feste eller ha det gøy, de vil bare hjem. De synes ikke det er noe gøy i det hele tatt, sier Winness Kloss.

– To venninner av oss har også dratt hjem, selv om de egentlig skulle være her i mange dager til. De turte ikke være her lenger.

– Vi vil bare hjem

Det er ikke bare slåsskampene som har gjort at de føler seg utrygge, understreker de – flere ungdommer skal ha vært utsatt for seksuell trakassering, partydop og enkelte tilfeller av grove seksuelle overgrep, ifølge jentene. De beskriver en usunn partykultur som de mener både turister og ansatte på øya bidrar til.

– Vi føler oss ikke trygge her. Vi vil egentlig bare dra hjem, sier Nygaard Palmberg.

En annen av dem som var til stede natt til fredag, Rebecca Holbye (18), advarer andre ungdommer mot å dra på russetur til Kos. Hun forteller at hun kjenner til flere som er – eller har vært – på sykehus.

– Aldri dra til Kos! Det har vært noe galt hver kveld. Det er ikke bra, det som skjer her om kveldene. Om dagen er det hyggelig, men om kvelden er det farlig for både gutter og jenter!

To av mødrene til de pågrepne ungdommene ankom Kos sent fredag kveld. På flyet fra Oslo fikk de vite at guttene hadde blitt løslatt.

– Vi har selvfølgelig vært veldig bekymret, sier en av dem til VG.