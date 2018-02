NOMINERT: Joshua Wong, Nathan Law og Alex Chow er nominert til Nobels fredspris av flere amerikanske kongressrepresentanter. Foto: Vincent Yu / TT / NTB scanpix

Kinesisk storavis slakter Nobelprisen: – Totalt politisk sirkus

Flere amerikanske kongressmedlemmer har nominert tre unge revolusjonære fra Hongkong til Nobels fredspris. Det vekker harme i Kina.

– Nobels fredspris var alltid en vits; nå er det totalt sirkus, skriver den engelskspråklige avisen South China Morning Post .

Bakgrunnen er at flere amerikanske kongressrepresentanter har nominert tre unge menn fra Hongkong, som ledet den såkalte «paraplyrevolusjonen» i den spesielle administrative regionen.

– Skandinavisk kulturimperialisme

Det er studentene Joshua Wong (21), Nathan Law (24) og Alex Chow (27) som er nominert. De ledet titusener inn i protester for mer demokrati i 2014, og kongressrepresentantene ville ifølge nyhetsbyrået Reuters anerkjenne «deres fredfulle forsøk på å frembringe politisk reform og selvbestemmelse til Hongkong».

Men nominasjonene vekker oppsikt i Kina .

– Hvis du ser forbi all opphaussing, har Nobels fredspris lenge vært til latter. Men nå har det blitt redusert til et totalt politisk sirkus, med null tyngde, skriver den kinesiske storavisen.

Nyhetsredaktør Yonden Lhatoo peker blant annet på USAs tidligere utenriksminister Henry Kissinger, som vant i 1973, som en uverdig vinner av Nobelprisen. Han karakteriserer de som har nominert de tre aktivistene som «Kina-hatende amerikanske politikere».

Redaktøren er heller ikke nådig i sin kritikk av Norge, og hva han mener fredsprisen står for.

– Til syvende og sist er fredsprisen et politisk redskap for å spre den skandinaviske varianten av kulturimperialisme, en sørgelig redusert ære som et stort sett uviktig land med få eller ingen andre måter å gjøre seg globalt relevant på slår om seg med en gang i året, skriver han.

– Kan mene hva de vil

NRK har snakket med leder av Nobelkomiteen, Berit Reiss-Andersen. Hun var ikke klar over kritikken før kanalen gjorde henne oppmerksom på den.

– Det er i et demokratisk samfunn opp til hver og en å mene hva de vil om Nobelprisen, sier hun.

De som kan nominere kandidater til Nobels fredspris er tidligere vinnere, medlemmer av organisasjoner som tidligere har mottatt prisen, universitetsprofessorer, eller medlemmer av en rekke internasjonale institusjoner.

Hvem som nominerer til prisen holdes konfidensielt av nobelkomiteen i 50 år fra nominasjonen, men de som nominerer kan selv velge å gå offentlig ut med det.

Paraplyer mot tåregass

Hongkong-aktivisten Joshua Wong ble i januar dømt til fengsel i tre nye måneder for sin rolle i studentopprøret i 2014 som stengte ned deler av byen i flere måneder.

Bakgrunnen for opprøret var Beijings beslutning i 2014 om å ikke tillate frie demokratiske valg i Hongkong i 2017. I august samme år bestemte kinesiske myndighetene at kandidater til 2017-valget måtte godkjennes av en egen nominasjonskomité. Kun kandidater Beijing hadde godkjent ville stå på valg.

Tusenvis av demonstranter tok til gatene utstyrt med paraplyer, munnbind, vernebriller og regnponchoer for å beskytte seg mot tåregassen som ble brukt for å stoppe dem. Det er dette som ga opprøret tilnavnet «paraplyrevolusjonen»

Opprøret varte i 79 dager og skapte overskrifter i hele verden, men demonstrantene lyktes ikke i å presse myndighetene i Hongkong og Beijing til å innføre fullt demokrati i byen.