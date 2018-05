MISTET BÅT: Tanner Broadwell (26) og Nikki Walsh (24) klarte å redde hunden Remy, men ikke stort annet, da seilbåten «Lagniappe» forliste utenfor Floridakysten. Foto: Jim Damaske / TT / NTB scanpix

Investerte alt de eide i seilbåt – forliste etter to dager

Publisert: 10.02.18 19:06

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-02-10T18:06:08Z

Det amerikanske paret solgte alle sine eiendeler for å leve ut drømmen om et liv i en seilbåt. Ved kysten av Florida endte drømmen brått.

Amerikanerne Tanner Broadwell (26) og Nikki Walsh fra Colorado (24) hadde bare én drøm: De ville leve livet på det åpne havet, vekk fra hverdagens mas.

I fjor bestemte de seg for å sette drømmen ut i livet, og kjøpte en gammel 28-foters seilbåt for 5000 dollar i Alabama, som de fikk sjøsatt på havnen i Tarpon Springs i Florida. For å få råd måtte de selge alt de eide hjemme i Colorado, og i månedsvis bodde de i båten mens de pusset opp farkosten og planla turen, forteller avisen Tampa Bay Times .

Kolliderte i vannet

Tidligere denne uken satte de endelig seil, på det som skulle bli en kort tur. Onsdag kveld, etter kun to dager på havet, traff båten noe i vannet under en innkjøring til en bukt utenfor Tampa Bay. Broadwell og Walsh rakk å ringe kystvakten før båten kantret og både de og hunden Remy havnet i vannet.

Etter kort tid var nesten hele båten under vann, og det eneste Broadwell og Walsh satt igjen med var noen få personlige eiendeler og litt småpenger.

Må betale for berging

Som om ikke det var nok, risikerer nå paret å måtte betale opp mot 10 000 dollar for å få berget vraket fra bunnen av bukten. Uten forsikring, eller så mye annet heller, har de havnet i en lei knipe.

Selv om eventyret endte på bunnen av havet har de to imidlertid ikke gitt opp. I fremtiden vil de ha en ny båt.

– Vi kan ikke gi opp drømmen vår uten videre, sier Nikki Walsh til Tampa Bay Times .

Ingen av dem hadde seileerfaring. Med hjelp fra Broadwells far kom de seg fra Panama City til Tapron Springs i Florida, der de lå i havn i et halvt år mens de forberedte seg på å seile til Det karibiske hav og enda lenger. Så langt kom de imidlertid aldri.

Denne artikkelen handler om USA