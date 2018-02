KLAR TALE: Barack Obamas visepresident Joe Biden under innsettelsesseremonien til Donald Trump 20. januar 2017. Nå tar Biden et kraftoppgjør med Trump. Foto: SAUL LOEB / POOL

Joe Biden: - Trump er en vits

Publisert: 07.02.18 06:57

UTENRIKS 2018-02-07T05:57:33Z

NEW YORK (VG) Donald Trump har så store problemer med å fortelle sannheten at han bør unngå å la seg avhøre av FBIs spesialetterforsker Robert Mueller, mener tidligere visepresident Joe Biden.

Han mener nemlig at Trump kan forsnakke seg fordi han «har trøbbel med presisjonen», som han sa i et oppsiktsvekkende intervju med CNN tirsdag kveld. I det samme intervjuet kalte Biden også president Donald Trump for en vits.

– Hvis jeg var presidentens advokater, ville jeg bedt ham ikke å sitte ned med spesialetterforskeren. Vi er i en situasjon hvor presidenten har noen problemer med presisjonen. En av de tingene som ville bekymre meg hvis jeg var hans advokat, er at han vil si noe som simpelthen ikke er sant, sier Biden.

Barack Obamas visepresident tok selv opp hvordan Trump hadde kalt demokratene som ikke applauderte hans State of the Union-tale for «uamerikanske» og «forræderske». Trumps pressesekretær Sarah Sanders har hevdet at Trump «åpenbart vitset» om dette.

– Vel, la meg fortelle deg, HAN er en vits, sier Biden om Trump.

Joe Biden , som i intervjuet ikke utelukket at han melder seg på i presidentvalgkampen i 2020, slaktet Trumps gjentatte angrep på FBI , senest i forbindelse med det omstridte dokumentet som republikanerne hevder sår tvil om grunnlaget for etterforskningen av en mistenkt koordinasjon mellom Trumps team og Russland under valgkampen.

– Hva tror du de tenker i Moskva? Dette er alt det Putin noen sinne har ønsket, å så tvil om hvorvidt vårt rettssystem er rettferdig, sa Biden til CNN.

Han uttrykte også bekymring for Trumps retorikk , handlinger, nasjonalisme og populisme. Joe Biden sa også at han håpet at demokratene vil få flertall i Kongressen under mellomvalget senere i år, «for å stoppe denne galskapen », altså Trump og republikanerne.

Biden snakket da om Trumps generelle lederegenskaper, ikke bare om Russland.

Ifølge New York Times har Trumps advokater innstendig bedt ham om ikke å la seg avhøre av FBIs spesialetterforsker i Russland-etterforskningen. Ifølge CNN er Trump likevel lysten på å gjøre det, blant annet fordi han bestemt mener at han er uskyldig.

Sist helg skrev presidenten på Twitter at at det aldri har vært noe samarbeid eller at han aldri har forsøkt å hindre etterforskningen, selv da han sparket den tidligere FBI-direktøren James Comey.

– Notatet frikjenner «Trump» fullstendig i granskingen, skrev presidenten.

Hvorfor han satte sitt eget navn i anførselstegn, har han aldri forklart.