Journalist og TV-kjendis Ksenia Sobtsjak utfordrer Vladimir Putin i det russiske presidentvalget 18. mars, men levnes ingen mulighet til reelt å kunne true Russlands sterke mann de siste to tiårene. Foto: AP / Pavel Golovkin / NTB scanpix Foto: Foto: Pavel Golovkin, AP/NTB Scanpix

Russlands «Paris Hilton» taler Putin midt imot

NTB

Publisert: 07.02.18 06:21

Hun utfordrer Vladimir Putin der det gjør vondest, men TV-kjendis og journalist Ksenia Sobtsjaks presidentkandidatur kan paradoksalt nok hjelpe Putin.

Sobtsjaks kandidatur ble bekreftet av Russlands valgkommisjon tirsdag.

– Er myndighetene redde for ærlig konkurranse? Resultatet er at russerne forstår at det å være opposisjonell politiker i Russland, betyr at du enten blir drept eller havner i fengsel, raste hun da hun utfordret president Putin under hans TV-sendte pressekonferanse nylig.

Ved samme anledning tok hun opp mangel på maktoverføring og spørsmålet om reelle valg – et hardt angrep mot det politiske systemet Putin har bygd opp de siste to tiårene.

37 år gamle Ksenia Sobtsjak er blitt beskrevet som Russlands svar på modell og skuespiller Paris Hilton på grunn av sin status som TV-kjendis, skuespiller og blogger og sin glamorøse livsstil.

– God figur

Men Sobtsjak jobber også som journalist for den uavhengige TV-stasjonen Dozjd, og valgkampen har avslørt en kandidat som ikke er redd for å snakke Putin midt imot.

– Mange avskrev henne som en lettbeint kjendis og blogger, men hun er beintøff i debattene, sier seniorforsker Helge Blakkisrud, som er leder for forskningsgruppen for Russland, Eurasia og Arktis hos NUPI.

– Hun har for eksempel tatt opp spørsmålet om annekteringen av Krim, som hun er kritisk til, og også løftet opp andre temaer i valgkampen som ellers neppe hadde fått dekning i statskontrollerte medier. Hun har gjort en bedre figur i valgkampen enn mange hadde trodd, men samtidig vet hun at hun ikke kan vinne valget, legger han til overfor NTB.

Sobtsjak har også støttet likekjønnede ekteskap. Det strider ikke bare mot holdningen til Putin og den innflytelsesrike ortodokse kirken, men provoserer trolig også mange vanlige russere.

Datter av sin far

Det som får mange liberalere til å avfeie Sobtsjaks kandidatur som et Kreml-styrt show, er hennes private bindinger til Putin.

Ksenia Sobtsjaks far, Anatolij Sobtsjak, var nemlig borgermester i St. Petersburg på begynnelsen av 1990-tallet og ble der en slags politisk mentor for Vladimir Putin. Ryktet vil sågar ha det til at Putin er Ksenia Sobtsjaks gudfar.

Kritikerne hennes mener hun ved å stille som kandidat i valget legitimerer valgprosessen og i praksis hjelper Putin. Opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj beskriver valget som en farse og oppfordrer til boikott.

Sobtsjaks deltakelse vil kunne øke fremmøtet, noe Kreml er svært opptatt av. Siden utfallet er gitt på forhånd, er Putins største frykt at lavt oppmøte skal undergrave valgets legitimitet.

1–2 prosent

Med Sobtsjak får Putin en motkandidat som kan appellere til liberale, urbane krefter i den russiske middelklassen, men som ikke utgjør noen reell trussel for maktapparatet. Ifølge meningsmålinger ser hun ut til å få bare 1–2 prosents oppslutning.

– Hun er en «godkjent kandidat» i den forstand at hun aksepterer å være en nyttig motkandidat for Putin, konstaterer Blakkisrud.

Sobtsjaks rolle som lynavleder ble enda klarere da det ble klart at Navalnyj ikke får stille i valget på grunn av en betinget dom. Han rystet Kreml da han fikk støtte fra 27 prosent av velgerne i Moskvas borgermestervalg i 2013, noe analytikere mener er grunnen til valgnekten.

Alt annet enn en ny klar valgseier til Putin, som har vært statsminister eller president de siste 18 årene, er helt utenkelig. Ingen av de andre kandidatene ser ut til å kunne få over 10 prosents støtte.