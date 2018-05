Frode Bergs advokater kjemper for åpne dører

Publisert: 24.05.18 00:20

Advokatene til spionsiktede Frode Berg frykter for nordmannens rettssikkerhet dersom rettssaken blir holdt bak lukkede dører.

Det er foreløpig uklart når rettssaken mot den tidligere grenseinspektøren vil bli berammet. Bergs russiske advokat Ilja Novikov bekrefter over VG at han foreløpig ikke har fått noen signaler om at den omfattende spionsaken vil bli avsluttet før sommeren. Dermed må nordmannen trolig belage seg på flere måneder i varetekt før saken kommer opp for retten.

Berg, som ble pågrepet i Moskva i desember i fjor, ble i begynnelsen av mai varetektsfengslet for tre nye måneder.

– Det ser dessverre ut til at dette tar lengre tid enn jeg først trodde. Jeg håper fortsatt at saken kan gjennomføres i løpet av høsten, men vi har ingen garantier. Dette er helt opp til påtalemyndigheten, sier Novikov.

– Viktig for rettssikkerheten

Advokaten er foreløpig svært tilbakeholden med å kommentere forsvarets strategi, men både Novikov og hans norske kollega Brynjulf Risnes bekrefter at de trolig vil begjære at saken holdes for åpne dører.

– Slik saken står nå, så mener jeg det vil være viktig for Frode Bergs rettssikkerhet at offentligheten får innsyn i saken, men dette vil jeg ta endelig stilling til når etterforskningen er avsluttet. Da vil vi også vurdere hvilke vitner det vil være naturlig for oss å føre. Før det foreligger en tiltale ønsker jeg ikke å spekulere mer rundt hvordan vi vil legge opp forsvaret, sier Novikov.

Han understreker imidlertid at han ikke er optimistisk med tanke på en åpen rettssak.

– All erfaring tilsier at slike saker går bak lukkede dører, sier han.

Fem spionturer

Bergs norske advokat Brynjulf Risnes mener spionsaken først og fremst må løses diplomatisk.

– Jeg regner med at det er en form for kontakt mellom norske og russiske myndigheter, men vi får foreløpig ikke noen informasjon om dette, sier han.

Frode Berg har innrømmet at han i flere år fungerte som kurer for den norske etterretningstjenesten. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder å ha kartlagt minst fem turer, der Berg skal ha postlagt penger og instrukser til E-tjenestens informant. Likevel anser Berg seg uskyldig i de alvorlige spionanklagene.

– Han erkjenner å ha postet brev på vegne av noen han oppfattet at jobbet for norsk etterretning, men han hadde ikke noen informasjon om hva selve operasjonen besto i, sier Risnes.

