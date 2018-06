I GANG: Donald Trump iverksatte torsdag ekstratoll på stål og aluminium fra EU, Mexico og Canada. Nå møtes det av rasende protester og økte tollsatser på amerikanske varer. Foto: Evan Vucci / AP / NTB scanpix

Trumps ståltoll møtes av protester og mottiltak

NTB

Publisert: 01.06.18 05:33

President Donald Trumps ekstratoll på import av stål og aluminium fra USAs nærmeste allierte vekker rasende protester og trusler om mottiltak.

Frankrikes president og Tysklands statsminister kaller tiltaket ulovlig, Canada kaller det en fornærmelse mot en nær alliert, partifeller av Trump i Kongressen sier tollen er idioti, og Norges utenriksminister er bekymret.

Men Trump svarer på kritikken med at USA altfor lenge er blitt utnyttet av andre. I en skarp respons til Canadas statsminister Justin Trudeau sier han at tiden for dette er forbi.

Tollsatsene på 25 prosent på import av stål og 10 prosent på aluminium trådte i kraft for Norges del allerede 23. mars. EU, Canada og Mexico fikk midlertidig unntak fra ekstratollen, men unntaket utløper ved midnatt i Washington, klokken 6 fredag norsk tid.

– Jeg er bekymret over at USA nå trapper ytterligere opp proteksjonistiske tiltak i handelspolitikken, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

EU, Japan og andre handelspartnere av USA svarer med å gå til tvistesak mot USA i Verdens handelsorganisasjon WTO. Frykten øker for en ødeleggende handelskrig, og børsene både i New York, Europa og Japan reagerte med nedgang.

Kritikk fra G7

USAs finansminister Steven Mnuchin måtte innstille seg på å få kraftig kjeft da han torsdag skulle møte de andre finansministrene i G7-landene i Whistler i Canada.

– Jeg kommer til å uttrykke veldig klart vår uenighet, og jeg forventer at våre øvrige allierte uttrykker seg på samme måte, sa Canadas finansminister Bill Morneau.

Frankrikes president Emmanuel Macron, som har anstrengt seg for å ha et godt forhold til Trump, ringte til Det hvite hus og sa direkte til Trump at tollen er ulovlig, og at EU vil svare på en fast og forholdsmessig måte.

Trudeau uttrykte seg like klart. Han sier tollen er fullstendig uakseptabel, og at det er en fornærmelse mot en nær alliert å bruke nasjonal sikkerhet som begrunnelse.

Amerikanske produkter rammes

Canada varslet at de svarer med høye tollsatser på en rekke amerikanske produkter, fra whisky og appelsinjus til stål og aluminium, til en verdi av drøyt 100 milliarder kroner, omtrent tilsvarende det Canada vil tape på den amerikanske tollen.

EU har også varslet mottiltak og sier at en komplett liste over amerikanske varer som rammes, skal foreligge mot slutten av juni. Blant disse produktene er sigaretter, bourbon, peanøttsmør og motorsykler.

Tidligere på dagen svarte Mexico med egen toll på en lang rekke amerikanske varer, deriblant druer, epler, svinekjøtt, ost, stål og lamper.

Advarer mot opptrapping

Samme dag som USA trappet opp tollen, advarte USAs handelsminister Wilbur Ross EU mot å treffe mottiltak. Han sa at det er unionen som da ville være ansvarlig for en opptrapping.

– Vi ønsker ikke å starte en handelskrig. Hvis det skjer en opptrapping, skjer det fordi EU har besluttet å svare, sier Ross i et intervju med den franske avisen Le Figaro.

Men Trumps ekstratoll møter liten forståelse også blant Trumps og Ross' egne partifeller i Kongressen. Den mektigste republikaneren i Kongressen, lederen for Representantenes hus Paul Ryan, er uenig.

– Dette rammer våre allierte når vi i stedet burde samarbeide med dem mot den urettferdige handelspraksisen til land som Kina, sa han.

Hans kollega, den til tider Trump-kritiske republikaneren Ben Sasse, brukte sterkere ord.

– Dette er idiotisk. Man behandler ikke sine allierte på samme måte som sine motstandere, sa han og la til at det var nettopp omfattende proteksjonisme som bidro til å utløse den store depresjonen i 30-årene, var hans mening.