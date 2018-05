LOT SEG HYLLE: Under en partikongress i Istanbul søndag tok Recep Tayyip Erdogan imot jubelen fra salen. Foto: Ozge Sebzeci/VG

Erdogan lover storslått Tyrkia

Ingeborg Huse Amundsen Midtøsten-korrespondent i VG

Nilas Johnsen

Publisert: 07.05.18 03:59

ISTANBUL (VG) Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan (64) sparket i gang valgkampen ved å love å gjøre Tyrkia til en supermakt – med et eget tyrkisk bilmerke.

Søndag hadde Erdogan invitert «hele Istanbul» til valgkampmøte. Tilhengere av regjeringspartiet AKP ble busset inn til sportshallen i Atatköy på Europa-siden av Istanbul fra alle utkanter. Flere tusen mennesker ville bevitne at presidenten dro i gang det som vil bli to intense måneder med valgkamp før det kraftig fremskyndte parlaments- og presidentvalget 24. juni.

Etter et par timers venting inntok den dresskledde hovedpersonen scenen, der han holdt en flammende tale som varte i nesten halvannen time i kjent Erdogan-stil : Uten manus, syngende og dramatisk i tonen.

Valget vil bli en milepæl for Tyrkia. Etter dette vil presidentsystemet bli satt ut i live. Vi er ferdige med å gjenoppbygge, nå kan vi klarte mot toppen, sa Erdogan.



1 av 2 VIL HA MER MAKT: Erdogan vil få utvidede fullmakter som president dersom han vinner valget 26. juni. Her taler han for AKP-medlemmer- og tilhengere i Istanbul 6. mai. MURAT CETIN MUHURDAR / TURKISH PRESIDENT PRESS OFFICE

Mer makt til presidenten

Vinner han valget, blir han Tyrkias mektigste president noensinne . I fjor stemte et knepent flertall ja til utvidede fullmakter til presidenten , og grunnlovsendringen trer i kraft etter valget. Kritikere mener at presidenten vil få farlig mye makt, men Erdogan mener derimot at det nye systemet «vil styrke demokratiet», som han sa søndag:

– Det nye systemet vil skape en total atskillelse av maktinstitusjonene, og gjøre parlamentet mer prestisjefylt, administrasjonen mektigere og domstolen mer uavhengig, sa Erdogan.

Fakta Valget i Tyrkia Tyrkia avholder både presidentvalg og parlamentsvalg 24. juni . Valget skulle egentlig vært avholdt i november 2019.

Det er ventet at syv presidentkandidater vil bli godkjent av valgkommisjonen. En av dem må få over halvparten av stemmene for å vinne valget. Dersom dette ikke skjer, vil de to med flest stemmer gå videre til en ny valgrunde 8. juli.

President Recep Tayyip Erdogan stiller til gjenvalg på vegne av sitt parti AKP og nasjonalistpartiet MHP i den såkalte Folkealliansen.

Fire av opposisjonspartiene har samlet seg i en motallianse i parlamentsvalget, men med hver sine presidentkandidater: Hovedopposisjonspartiet CHP (som fikk 25 prosent av stemmen ved forrige parlamentsvalg), nykommeren Iyi Parti, og de to småpartiene Saadet Partisi (SP) og Demokrati Parti (DP).

Partiene må alene eller samlet over sperregrensen på ti prosent (verdens høyeste) for å kapre noen av de 600 setene i parlamentet.

Den tyrkiske opposisjonen har klaget over at valget kommer halvannet år for tidlig, og enkelte tyrkiske analytikere mener valgkampen fremstår som en «plyndringstokt». Men Engin Meydan ved AKPs Istanbul-kontor fnyser av kritikken.

– Opposisjonen gikk ut og sa at de var klare til valgkamp når som helst. Kritikken kom først etter at vi satte en dato, sier Meydan til VG.









1 av 3 TILHENGERE: AKP-velgere ble busset inn til arrangementet fra hele Istanbul. Ozge Sebzeci/VG

Han avviser også at unntakstilstanden , som Tyrkia har vært underlagt helt siden kuppforsøket i juli 2016 , påvirker valget.

– Ingen hindres i å stille til valg eller drive valgkamp grunnet unntakstilstanden. Opposisjonen har mulighet til å ha representanter til stede der stemmene skal telles opp. Alt ligger til rette for et fritt og rettferdig valg, hevder AKP-politikeren.

Fakta Recep Tayyip Erdogan (64) Født 26. februar 1954 i Istanbul, Tyrkia. Oppvokst i Rize, Guneysu og Kasimpasa (bydel i Istanbul).

Ble borgermester i Istanbul i 1994, for det islamistiske Velferdspartiet. Dannet Rettferdighets- og utviklingspartiet (AKP) i 2001, som vant valget året etter.

Ble statsminister i 2003, og har sittet som president siden 2014. Vant en knepen seier i en folkeavstemning i april 2017, som ga ham sterkt utvidet makt.

Derfor stemmer de på Erdogan

Hayriye Acikgoz (52) fra den konservative bydelen Umraniye på den asiatiske siden av Istanbul hadde møtt opp for å se sin politiske helt.

– Jeg har støttet AKP siden begynnelsen. Jeg elsker partiet. Før var vi undertrykte, nå har vi religionsfrihet, sier hun, og sikter til at Erdogans parti har opphevet hijabforbudet for studenter og offentlig ansatte.

Kurderen Arif Togun (46) fra Bingöl-provinsen i Øst-Tyrkia veiver med et tyrkisk flagg fra tribunen. Han slår fast overfor VG at «det finnes ingen andre ledere for Tyrkia enn Erdogan».

Til tross for at fredsforhandlingene med kurderne har havarert, regjeringen har gått til krig mot kurdiske områder i Nord-Syria og fengslet lederne i det prokurdiske partiet HDP , mener 46-åringen at Erdogan er det beste valget, også for kurdere:

– Det er flere kurdere som elsker Erdogan enn som hater ham, sier Togun.

Økonomi, forsvar og terror

Søndag presenterte Erdogan planen for hvordan han og hans parti AKP, som har sittet ved makten siden 2003, vil vinne velgernes gunst.

Dette er de viktigste punktene i Erdogans politiske manifest:

Økonomi: Den tyrkiske liraen er blitt kraftig svekket mot den amerikanske dollaren , og flere snakker om en nært forestående økonomisk kollaps. Erdogan lover å snu den negative trenden med lavere inflasjon og rente, mindre klasseskille og høyere livsstandard for folk flest.

Supermakt: – Tyrkia vil bli en global og ledende makt, sa Erdogan. Han nevnte også at Tyrkia ikke har gitt opp fullt medlemskap i EU, noe Tyrkia søkte om i 1987.

– Tyrkia vil bli en global og ledende makt, sa Erdogan. Han nevnte også at Tyrkia ikke har gitt opp fullt medlemskap i EU, noe Tyrkia søkte om i 1987. Forsvar: Erdogan vil gjøre hele Tyrkias forsvarssystem 100 prosent tyrkisk, og at alle våpen skal produseres i Tyrkia.

Terror: Tyrkia har innledet to store offensiver i Nord-Syria de siste årene, senest mot den kurdiske militsen YPG i Afrin . «Våre soldater står klare for nye operasjoner», uttalte Erdogan.

Tyrkia har innledet to store offensiver i Nord-Syria de siste årene, senest mot den kurdiske militsen YPG i Afrin . «Våre soldater står klare for nye operasjoner», uttalte Erdogan. Megaprosjekter: Erdogans popularitet er mye takket være enorme byggeprosjekter . Flere er underveis: Verdens største flyplass åpner i Istanbul til høsten, han lover en menneskeskapt kanal gjennom Istanbul og verdens lengste hengebro i Gallipoli. Dessuten skal Tyrkia få sitt aller første bilmerke (landet produserer i dag biler med deler fra andre land).

