Republikansk kongressmann latterliggjøres etter havnivå-utspill

Da Mo Brooks lurte på om ikke steiner som faller ned fra klippene i Dover kan være årsaken til at havnivået i verden stiger, fikk han motbør.

Under en høring i House Committee on Science, Space and Technology onsdag, der Mo Brooks er medlem, ble bruken av teknologi for å utforske klimaendringer diskutert.

Hva med erosjon?

Etter en innledning fra et ekspertpanel lurte Brooks på om det kunne være andre årsaker enn menneskeskapt global oppvarming som kunne forklare at havet stiger.

Selv om forsker Phil Duffy fra Woods Hole Research Center først gjentok at det er veldokumentert at havnivået har steget de siste siste 100 årene på grunn av global oppvarming ville ikke kongressmannen gi seg.

– Hva med erosjon? Hver gang jord eller steiner faller i sjøen fører dette til at havet stiger, da det som et resultat blir mindre plass i havet, sa Brooks.

Deretter ramset han opp både klippene i Dover (Storbritannia red. anm), Nilen og Mississippi som steder der dette skjedde hver eneste dag.

Her kan du se deler av dialogen mellom Brooks og forskeren:

Duffy svarte på sin side at effekten av dette påvirker havnivået svært lite.

Folk som fulgte høringen var ikke nådige etter å ha sett hva som ble sagt i salen:

Kongressmannen fortsatte deretter å sette spørsmålstegn ved rapporter som hevder at ismassene på Antarktis har blitt mindre de siste årene.

Duffy svarte igjen at satellittbildene er veldig tydelige: Ismassene blir mindre.

Brooks sa på sin side at han hadde et NASA -kontor i sitt valgdistrikt (Alabama red. anm) og at «de tydeligvis sier en ting til deg og en annen en til meg.

Og for å støtte kongressmannens opptreden la Komiteen følgende lenke ut på sin Twitter-konto torsdag:

Kritikerne fikk nok en gang vann på mølla:

PS: NASAs rapport om koblingen mellom havet som stiger og global oppvarming kan du lese her.

