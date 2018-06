VENNER: Nord-Koreas leder og den tidligere NBA-stjernen Dennis Rodman på basketballkamp i Pyongyang i 2013. Foto: KCNA / KCNA VIA KNS

NBA-stjerne til Singapore under toppmøtet mellom Trump og Kim

Publisert: 09.06.18 22:55

UTENRIKS 2018-06-09T20:55:42Z

Den tidligere NBA-spilleren Dennis Rodman annonserte fredag at han vil dra til Singapore under det planlagte toppmøtet mellom president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un.

Dennis Rodman har vært på flere besøk til sin nord-koreanske venn Kim Jong-un . De noe uvanlige vennene dro blant annet på basketballkamper sammen, og Rodman skal ha sunget bursdagssang for Kim på hans bursdag.

Rodman skal så sent som ifjor ha reist til Nord-Korea som privatperson, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– Jeg prøver bare å åpne dører, fortalte han reportere.

Men NBA -stjernen er minst like stolt over å kunne kalle USAs president Donald Trump en venn. Før Trump ble president deltok han to ganger i Trumps reality-serie «Celebrity Apprentice». Rodman uttrykket også til til Trump før valget.

– Jeg vil gi all den støtten mine venner Donald Trump og Kim Jong-un vil trenge, skriver NBA-stjernen på Twitter.

Rodman skal ha fått kritikk for sine besøk til Nord-Korea, flere mener han blir brukt i Nord-Koreansk propaganda.

Ingenting tyder på at NBA-stjernen offisielt er invitert til toppmøtet. Det hvite hus har foreløpig ikke kommentert saken, men ifølge Reuters ble Trump spurt om Rodman var invitiert til toppmøtet i Singapore.

– Det er han ikke, svarte Trump kort.

Ifølge Reuters er Rodmans tur sponset av kryptovaluta-leverandøren for det legale cannabismarkedet, potcoin.com.