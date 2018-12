Erna Solberg svingte seg i Sør-Afrika

ALEXANDRA (VG) statsminister Erna Solberg spilte på alle sine talenter da hun var på besøk i Alexandra, tidligere en av de mest belastede bydelene av Johannesburg.

Erna spilte fotball, trakterte marimbaen og stortrivdes sammen med flere hundre tenåringer i Alexandra. Samtidig formante og inspirerte hun de afrikanske tenåringene på verdens AIDS-dag. Til jentene sa hun:

– Det er lov å si nei. Dere skal vite hvordan dere skal unngå å få sykdommen. Dere skal si nei.

De rundt 300 barn og ungdommene lyttet andaktsfylt, og etterpå kastet de seg ut i leken sammen med Solberg.

De fikk en opplevelse for livet da organisasjonen Field Band Foundation og Global Goals hadde invitert den norske statsministeren til å foreta avspark på det som kommer til å bli en fotballiga for jenter i Alexandra.

– Denne gleden som utfolder seg her er et flott uttrykk for det arbeidet vi gjør for å nå bærekraftsmålene til FN , blant annet for å gjøre slutt på all fattigdom, få til likestilling, bekjempe hiv og AIDS, og alle de andre målene FN har satt seg å nå innen 2030.