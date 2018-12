TRAKK SEG: Den slovakiske utenriksministeren Miroslav Lajcak satte foten ned og fratrådte sin stilling da regjeringen motsatte seg pakten torsdag. Bildet er tatt under en pressekonferanse. Foto: EMMANUEL DUNAND / AFP

Flere EU-land trekker seg fra FNs migrasjonspakt

UTENRIKS 2018-12-01T19:01:47Z

Stadig flere EU-land melder om at de kommer til å takke nei til å skrive under på den omstridte migrasjonavtalen om 10 dager. Sist ut var Slovakia, hvor utenriksministeren endte opp med å gå av i protest etter avgjørelsen.

Julie Vissgren

NTB

Publisert: 01.12.18 20:01

Til nå har tilsammen ni EU -land meldt fra om at de ikke kommer til å signere avtalen som skal sluttføres i Marokko den 10. desember, deriblant Tsjekkia, Polen, Bulgaria, Kroatia, Estland, Italia, Østerrike, Slovakia og Ungarn.

Men også i andre land i Europa har innvandringspolitiske partier mobilisert for å sette avtalen på dagsorden.

Fredag gikk den slovakiske utenriksministeren Miroslav Lajcak av i protest mot at landets nasjonalforsamling og regjering motsatte seg avtalen.

I Nederland har statsminister Mark Rutte blitt presset til å publisere et innlegg der det står at nederlendere ikke anser seg for å være rettslig bundet av avtalen, skriver Sveriges Radio .

I Belgia risikerte koalisjonsregjeringen å kollapse da det det største partiet, det flamske nasjonalistpartiet, stemte nei. I etterkant har statsminister Charles Michel jobbet med å samle støtte i EU for en deklarasjon som slår fast at FN-avtalen ikke er juridisk bindene.

– Overskridende fenomen

Avtalen skal ha som mål å styre migrasjon og styrke migrantenes rettigheter.

Pakten forplikter til å motvirke og bekjempe årsakene bak migrasjon, som klimaendringer og fattigdom. Det mest omstridte punktet i dokumentet er kravet til signaturland om å ta imot, tilrettelegge for og sysselsette migranter.

I tillegg til EU-landene nevnt, har land som USA, Sveits og Israel sagt at de kommer til å ta avstand fra avtalen.

Generalforsamlingens president, Maria Fernanda Espinosa, sier hun forstår at enkelte land ikke er klare til å forplikte seg til en slik avtale, men at hun håper på at de kan overbevises.

– Migrasjon er et grenseoverskridende fenomen som må håndteres i fellesskap, sier hun.

Delte meninger

FNs migrasjonsavtale har også skapt splid i regjeringen her til lands. Mens både Høyre og Venstre er positive til å signere, har Frp tatt dissens blant regjeringspartiene .

Punktet som er mest omstridt, dreier seg om at regjeringene skal jobbe for blant annet å fremme uavhengig og objektiv journalistikk av en viss kvalitet, utdanne pressen i riktig ordbruk om migrasjon, støtte journalistikk av en viss etisk standard og kutte støtte til mediekanaler som «systematisk fremmer intoleranse, fremmedfrykt, rasisme og andre former for diskriminering mot immigranter.»

– Her må vi være såpass ærlige og si at dette er formuleringer for å få flest mulig til å snakke positivt om innvandring, uansett om det er positivt eller ikke, sier Innvandringspolitisk talsmann i Frp, Jon Helgheim til Dagsavisen .