PÅ VEI: Mandag 26. november skal InSight lande på Mars. Dette er NASAs illustrasjon. Foto: NASA / JPL-CALTECH / NTB scanpix

Dette romfartøyet sjekker om NASA kan sende mennesker til Mars

UTENRIKS 2018-11-25T01:51:41Z

Mandag skal InSight lande på Mars. Hvis det går bra, skal romsonden utføre undersøkelser som er avgjørende for planene om å sende mennesker til Mars innen 2030.

– Dette er utrolig spennende, sier Pål Brekke, seniorrådgiver ved Norsk romsenter.

5. mai 2018 tok romfarkosten InSight fatt på ferden mot Mars . Seks måneder senere er det klart for landing: Etter planen er InSight fremme mandag 26. november.

Om alt faktisk går etter planen, gjenstår riktignok å se. De fleste ekspedisjonene til Mars ender i krasj, brann eller forsvunne romfarkoster.

– Det har blitt sendt nesten 50 sonder til Mars siden 60-tallet og nesten halvparten av de har bommet eller krasjlandet, eller ikke kommet seg i bane, sier Brekke.

For at landingen skal bli vellykket er det mye som må klaffe.

– Den skal komme seg gjennom atmosfæren uten å brenne opp. Den må også bremse opp såpass mye at den kan slippe ut fallskjerm.

Brekke er likevel ikke veldig bekymret.

– NASA har hatt mange vellykkede månelandinger nå. Jeg tror dette kommer til å gå fint.

Syv hjelpeløse minutter

Det er nemlig ikke lett å lande på Mars. InSight, som er kort for Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy, and Heat Transport, må overleve en landing som skjer flere ganger raskere enn lydens hastighet, heftige sandstormer og unngå å bli knust av utstyr som løsnes fra romfarkosten for å gjøre den lettere.

De syv siste minuttene har NASAs personell ingen mulighet til å hjelpe InSight, og må håpe på at de har gjort gode nok forberedelser til at landingen går som smurt, ifølge Wired .

Ekspedisjonene er også en dyr fornøyelse. InSights tur til den røde planeten koster hele 8 milliarder kroner. Der skal romfarkosten måle skjelv og ta jord- og temperaturprøver.

Målet er å få nok informasjon til å avgjøre om NASA skal gå videre med planen om å sende mennesker til Mars innen 2030, skriver NTB.

Nysgjerrig? Her er NASAs detaljerte kalender for InSight.

Geologiske tester

Brekke ved romfartssenteret forteller at InSights oppgave er å bidra til den større utforskningen av Mars, sammen med blant annet roveren Curiosity. Men der Curiosity kjører rundt på planeten og gjør målinger av klima og landskap, skal InSight undersøke planetens indre.

– Man regner med at planeten har en kjerne, og InSight skal prøve å tallfeste størrelsen og tettheten av denne kjernen, forklarer Brekke, og beskriver prosjektet som en slags «geologi-mission».

– Man skal prøve å forstå prosessene som en gang skapte Mars.

I tillegg har NASA sendt ut sonder som skal forsøke å direktesende landingen på Mars tilbake til jorden.

– Det vil selvfølgelig være en forsinkelse på omtrent en halvtime, men det er veldig spennende.

Pioner

InSight har 26 måneder på seg hvis turen er vellykket. Det er ett år på Mars, og det anslås at det vil være rundt 100 skjelv på planeten i løpet av den tiden.

Sist NASA sendte et romfartøy til Mars, var i 2012. Curiosity er fortsatt operativ, og har vært 2300 dager på planeten. Hvis den får selskap på mandag, blir InSight den første ekspedisjonen som undersøker så dypt inn i en annen planet.

Norsk bidrag

Brekke forteller at NASA etter planen skal sendes en ny rover til Mars i 2020 med det passende navnet Mars2020. Denne roveren skal blant annet lete etter spor etter vann på planeten, og pakke prøver for sending tilbake til jorden.

Med på lasset vil også georadaren Radar Imager for Mars’ Subsurface Experiment (RIMFAX). Den er produsert i Norge av nordmenn.

– Den ble sendt til NASA i sommer. Det var over 80 land som søkte om å få bli med på prosjektet, og Norge var blant de som ble plukket ut. Det er vi litt stolte av, for det viser at vi er ledende på akkurat det feltet, sier Brekke.

RIMFAX ble utviklet av forsvarets forskningsinstitutt, og byggingen ble ledet av Svein-Erik Hamran.