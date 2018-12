FORHANDLINGSSTEDET: Fredssamtalene skal holdes ved Johannesberg slott i Rimbo noen mil nord for Stockholm. Foto: Stina Stjernkvist / TT / NTB scanpix

Lave forventninger før fredssamtaler om Jemen i Sverige

UTENRIKS 2018-12-06T06:14:03Z

Delegasjoner fra opprørerne og regjeringen i Jemen er på plass for fredssamtalene som starter i Sverige torsdag. Men eksperter forventer ingen gjennombrudd.

NTB

Publisert: 06.12.18 07:14

Målet med samtalene ved Johannesberg slott nord for Stockholm er å få slutt på den fire år lange krigen som har kostet minst 10.000 mennesker livet. I tillegg er 14 millioner på randen av en sultkatastrofe, og FN kaller situasjonen i landet den verste humanitære katastrofen i verden.

Samtalene, som ifølge FN starter torsdag, er de første mellom partene siden 2016. Den gangen endte over 100 dager med samtaler uten noen løsning, og analytikere og diplomater forventer ikke noe gjennombrudd denne gangen heller.

– Ville hatt svært lave forventninger

Det er ikke satt noen sluttdato for samtalene som altså etter planen skal begynne torsdag. Det er ikke ventet at partene vil sitte ved samme bord.

– Jeg ville hatt svært lave forventninger, sier en diplomat tilknyttet FNs sikkerhetsråd til nyhetsbyrået AFP.

FN-kilder sier organisasjonen satser på å bygge tillit mellom partene, som har vært i krig siden Houthi-opprørerne tok kontroll over deler av Jemen i 2014. Kilder som står opprørerne nær sier de trolig vil kreve at den internasjonale flyplassen i hovedstaden Sana åpnes igjen.

Våpenhvile

Regjeringen vil på sin side kreve å få detaljerte kart over landminene opprørerne har lagt ut, sier en kilde i regjeringsdelegasjonen.

Kilder på begge sider sier de vil kreve våpenhvile – der motparten må gå foran – og at det åpnes humanitære korridorer. Tirsdag denne uken ble partene enige om fangeutveksling, som skal skje under oppsyn av Røde Kors etter at samtalene i Sverige er avsluttet.

Før samtalene tillot Saudi-Arabia, som leder en koalisjon alliert med Jemens regjering, at 50 sårede opprørere ble evakuert til nabolandet Oman. Dette var en forutsetning for at samtalene i det hele tatt skulle bli noe av. At dette kravet ikke ble oppfylt tidligere i høst, var en av grunnene til at forrige runde med planlagte samtaler kollapset.

Se denne videoen om den humanitære katastrofen i Jemen: