PARIS BRENNER: En demonstrant tar en selfie foran en brennende bil i Paris forrige helg. Denne helgen ventes nye, store demonstrasjoner. Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

Venter nye voldsomme demonstrasjoner: – Macron blir angrepet fra alle kanter

UTENRIKS 2018-12-06T19:38:59Z

Voldsomme protester har herjet Frankrike, og nå frykter regjeringen oppblussing på lørdag. Oppslutningen rundt president Emmanuel Macron er historisk lav.

Frankrike og Emmanuel Macrons regjering har de siste ukene vært rystet av voldsomme demonstrasjoner utløst av hans økning av drivstoffavgiftene. Nå er «de gule vestene»-bevegelsen en protestbevegelse mot Macron selv.

Fire mennesker har mistet livet, flere hundre er skadet og bare i Paris ble rundt 400 pågrepet sist helg i protestene. Demonstranter har sperret veier flere steder i Frankrike, og i hovedstaden ble rundt 200 biler stukket i brann, butikkvinduer ble knust og Triumfbuen ble griset til med graffiti.

Nå har regjeringen utsatt økningen av drivstoffavgiftene, men protestene er ventet å blusse opp igjen i helgen. Dette har ført til at myndighetene har bestemt seg for å stenge Eiffeltårnet og andre turistlandemerker førstkommende lørdag. De har også valgt å sette inn bortimot 90 000 politistyrker rundt omkring i landet i påvente av demonstasjonene, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Selv om den siste tids protester har vært de mest voldsomme, har hele det siste året vært markert av omfattende demonstrasjoner mot Macrons reformer.

Kun 23 prosent sier seg nå fornøyde med jobben presidenten gjør, ifølge NTB. Det er en sterk kontrast til optimismen og jubelscenene da Macron i mai i fjor seiret med sin sentrumsbevegelse som representerte en tredje vei i fransk politikk.

– Rammes hardere av kritikken

– Macron rammes hardere av kritikken som arrogant og elitistisk, fordi han har fremstilt seg selv som et nytt sentrumsalternativ, sier forsker Pernille Rieker ved NUPI.

Hun påpeker at Frankrike har en lang tradisjon for kraftige demonstrasjoner, men at Macrons politiske prosjekt kan være truet dersom protestene vedvarer og eskalerer i tiden fremover.

– Det kan virke som alle som har vært skeptiske til Macron, håper at det vil gå over styr. Det kan utvikle seg til å bli veldig dramatisk for ham, men jeg tror han er forberedt på å stå gjennom protestene. Utfordringen Og er at han blir angrepet både fra ytre venstre og ytre høyre. De på venstresiden sier dette er høyrepolitikk, og de på høyresiden sier det er venstrepolitikk, sier hun.

Både Marine Le Pen og Jean-Luc Mélenchon, fra henholdsvis ytre høyre og ytre venstre i fransk politikk, har åpent støttet demonstrantenes krav.

Samtidig peker Rieker på at flere mener Macrons reformer har vært sterkt nødvendige.

– Han har turt å gjennomføre en del ting som hans forgjengere har forsøkt, men ikke klart. Og mange vil si at det er behov for reformene hans. Frankrike har en stor og kostbar velferdsstat, og det har lenge vært behov for modernisering og effektivisering. De har hatt et høyt underskudd på statsbudsjettet i lang tid og har et rigid arbeidsmarked. Macron har fått vedtatt en rekke reformer som han håper vil kunne bøte på dette, men de positive resultatene, om de i det hele tatt kommer, vil ta tid. Og i mellomtiden er sannsynligheten stor for at demonstrasjonene vil fortsette, sier hun.

Paris mot distriktene

«De gule vestene» som tar til gatene i Frankrike har ikke de klassiske kjennetegnene av en høyrepopulistisk bevegelse. Kravene til bevegelsen går på økende ulikheter og dyp mistro til offentlige institusjoner og politiske partier. Protestbevegelsen har sånn sett mer til felles med Occupy Wall Street-bevegelsen, skriver New York Times.

– Dette handler om provinsene mot Paris. Og Paris har aldri vært så ulikt resten av Frankrike. Splittelsen er veldig, veldig dyp, sier den politiske analytikeren Dominique Reynié til NYT.

At Macron kun fikk 24 prosent av stemmene i den første valgrunden i fjor, kommer til syne nå. Hans motstandere på ytre venstre og ytre høyre fikk over 40 prosent av stemmene i den samme valgrunden, noe som har gitt «De gule vestene» stor støtte i befolkningen.

Og mye tyder på at presset vil øke på Macron. Demonstrantene varsler at de vil fortsette protestene.

– De har fortsatt ikke forstått kravene våre. Drivstoffavgiften var bare starten, sier Tony Roussel, en talsmann for bevegelsen i Marseille, til New York Times.