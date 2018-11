KAOS: Det brøt ut kaos ved grenseovergangen Chaparral i Tijuana, da flere migranter forsøkte å ta seg over til amerikansk territorium søndag. Foto: PEDRO PARDO / AFP

Flere migranter pågrepet i USA

42 migranter er pågrepet på amerikansk side av grensen, etter at flere hundre migranter forsøkte å ta seg over grensen til USA søndag. Samtidig er 98 personer besluttet deportert fra meksikansk side.

Det opplyser amerikanske grensestyrker mandag ettermiddag.

Det var søndag at en fredelig protestmarsj utviklet seg til totalt kaos , da flere hundre migranter forsøkte å krysse grenseovergangen Chaparral i Tijuana, og komme seg over til amerikansk side.

– 42 mennesker krysset grensen og ble pågrepet, sier Rodney Scott, grensepatruljesjef for San Diego-sektoren til CNN .

Ifølge Scott er det flest menn, men også noen kvinner og barn, blant de pågrepne.

98 deporteres

Ifølge Mexicos nasjonale migrasjonsinstitutt er også 98 migranter pågrepet på meksikansk side av grensen, og vil bli sendt tilbake til sine hjemland etter grense-stormingen, skriver NTB.

Ifølge nyhetsbyrået AP var det et mindre antall av migrantene som forsøkte å komme seg gjennom selve grensegjerdet.

– Det var flere som kom seg over. Vi er inne i en prosess med å bygge en ny grensemur, og noen seksjoner var mer usikre. Flere deler ble revet ned. Det var da noen gikk til angrep, sier Scott til CNN.

Forsvarer bruk av tåregass

Amerikansk grensepoliti tok i bruk både tåregass og gummikuler for å forsøke å hindre folkemassene.

En av migrantene forteller at hun så noen lage et hull i gjerdet ved en åpning på den meksikanske siden, og at det var da grensevaktene skjøt gass mot dem.

– Vi løp, men når du løper føler du deg kvalt på grunn av gassen, fortalte Ana Zuniga med den 3 år gamle datteren Valery, ifølge AP .

På grunn av vind, skal tåregassen også ha truffet migranter som oppholdt seg et stykke unna.

Scott forsvarer bruken av tåregass med at grensepolitiet så det som en nødvendighet for å kunne beskytte grensen.

– Vi så lignende tilfeller som for en uke siden. Migrantene begynte å kaste stein, og en av agentene ble overfalt. Antallet migranter begynte også å øke, og det var til enhver tid to-tre agenter som sto overfor hundrevis av migranter. De tok da i bruk tåregass for å forsvare seg og grensen, forteller Scott.

Minst tre agenter ble truffet av stein, men var beskyttet med vester og hjelmer, og ble ikke skadet.

Humanitær krise

Rundt 5000 mennesker, de fleste av dem fra voldsherjede Honduras, befinner seg i en leir ved meksikanske Tijuana. De er en del av den såkalte karavanen som forlot Honduras i midten av oktober. Håpet er å komme inn i USA og få opphold der. Protestmarsjen søndag skal ha blitt utløst av et ønske om fortgang i behandlingen av asylsøknadene deres, skriver NTB.

Ordføreren i Tijuana har erklært humanitær krise i grensebyen og bedt FN om hjelp til å håndtere de rundt 5000 mellomamerikanske migrantene som har ankommet.

USAs president Donald Trump har omtalt situasjonen som en «invasjon» og sendt 5800 soldater til grensen. Han har også varslet at han vil stenge grensen inn til USA.