MOTSTAND: Statsminister Theresa May har ingen lett jobb med å skulle forsvare utkastet til en brexit-avtale med EU. Foto: PA / TT NYHETSBYRÅN

May får gjennomgå: – Massivt og skadelig feiltrinn

UTENRIKS 2018-11-15T11:17:20Z

LONDON (VG) Mens statsminister Theresa May forsvarer den foreløpige brexit-avtalen, ramler regjeringen sammen foran øynene hennes.

Storbritannia har stått på hodet helt siden det tirsdag ettermiddag ble kjent at den britiske regjeringen og EU har blitt enige om et utkast til brexit-avtale .

Torsdag formiddag var det tid for statsminister Theresa May å forsvare avtaleutkastet foran medlemmene av det britiske parlamentet. Hun ble til stadighet avbrutt av høylytte innsigelser.

– Valget er klart. Vi kan velge å forlate uten en avtale, eller å ikke ha noen brexit i det hele tatt ..., begynte May, men ble hindret å fullføre setningen, av høy jubel fra enkelte «brexiteer»-parlamentsmedlemmer.

– ... eller vi kan velge denne avtalen, sa en tydelig forhandlingssliten statsminister May, til langt mindre entusiasme fra salen.

Så langt i dag har hele fem medlemmer av Mays regjering trukket seg.

Opposisjonspartiet Labour sier at « regjeringen ramler sammen foran øynene våre».

– Mays plan er et massivt og skadelig feiltrinn, sa Labour-leder Jeremy Corbyn, da han kritiserte statsministerens fremlegg i parlamentet.

FAKTA: BREXIT-MØTE I SLUTTEN AV NOVEMBER Etter at avtaleutkastet kom på plass, ble det bestemt at EU skal holde et ekstraordinært toppmøte søndag 25. november klokken 09.30, for å formalisere skilsmisseavtalen med Storbritannia, opplyser EUs president Donald Tusk. ( Kilde: NTB)

– Bedre enn Norge

Statsministeren mener imidlertid frihandelsavtalen som Storbritannia nå ligger an til å få, er bedre og mer ambisiøs enn det noen andre land utenfor EU har, inkludert Norge.

– Vi ble fortalt at vi hadde et valg mellom to ting – Norge-modellen og Canada-modellen, og at vi ikke kunne få en skreddersydd avtale. Men skissen til politisk erklæring innebærer en ordning som er bedre for vårt land enn begge disse, sa May.

Misnøyen er likevel stor hos hennes landsmenn. I Storbritannia blir det i dag sagt at denne avtalen er unik, fordi den evner å forene både de som vil bli og de som vil forlate EU, i det at begge leire synes avtalen er uakseptabelt dårlig.

Pundet falt

Pundet falt kjapt med rundt 1,2 prosent mot amerikanske dollar og rundt 1,5 prosent mot norske kroner, etter nyheten om at brexitminister Raab trakk seg i morgentimene torsdag.

«Jeg kan ikke med god samvittighet støtte vilkårene som er foreslått for vår avtale med EU», skriver Raab på Twitter.

Siden da har arbeidsminister Ester McVey trukket seg, i selskap av brexit-statssekretær Suella Braverman, så vel som utdanningspolitiker Anne-Marie Trevelyan. Alle har sagt opp i protest mot utkastet til brexit-avtale.

Statssekretær ved den britiske regjeringens Nord-Irland -kontor, Shailesh Vara, var den første til å sende sitt avskjedsbrev til statsministeren.