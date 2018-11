Tsjekkisk politi: Nordmann ble drept i Praha

To menn i 20-årene er siktet etter at en nordmann ble funnet død i den tsjekkiske hovedstaden Praha. Mannen skal ha møtt de siktede på flyplassen og dratt derfra med dem.

13. oktober fikk politiet i Praha inn en melding om at det var funnet enn død og ranet mann. Fem dager senere ble mannen ved hjelp av Kripos identifisert som en norsk statsborger .

Mannen var i sekstiårene, og skal ifølge VGs opplysninger vært på ferie i Praha.

Det var ikke før mannen var obdusert at politiet mistenkte en kriminell handling. Obduksjonsrapporten indikerte at noen kunne være involvert i mannens død, og undersøkelser viser ifølge tsjekkisk politi at mannen er drept.

Politiet startet da etterforskning, der de blant annet fant godt skjulte spor på mannens bekledning som vitnet om vold.

Dette førte igjen til søk over store områder. Politiet endte da på flyplassen Václav Havel 17 kilometer nord for Praha.

Døde av hodeskade

– På flyplassen skal avdøde ha møtt fire personer, som han skal ha reist med til distriktet Zličín , vest i Praha, for å drikke alkohol og feste, skriver tsjekkisk politi i en pressemelding.

Da de ankom Zličín skal det ha oppstått en voldelig situasjon mellom avdøde og en av personene han reiste med. Nordmannen ble liggende bevisstløs på bakken – der han senere ble funnet død.

Under slåsskampen skal mannen i sekstiårene ha blitt påført en hodeskade som han senere døde av.

To pågrepet

Fem dager etter drapet pågrep politiet to menn i tyveårene.

De to mennene er anklaget for alvorlig kroppsskade som resulterte i død, tyveri, uautorisert bruk av kort og forfalskning.

Tsjekkiske myndigheter opplyser at de kan dømmes til opptil seksten års fengsel for handlingene.

Kripos bistår

Kommunikasjonsrådgiver Jonas Fabritius Christoffersen i Kripos bekrefter overfor VG at de har blitt bedt om bistand fra Tsjekkia om avhør av personer som nå befinner seg i Norge og at de beredt på at det kan komme flere forespørsler fra tsjekkisk politi.

– Vi vil ikke nærmere inn på informasjon om siktede eller om saken, sier han, og henviser til tsjekkisk politi.