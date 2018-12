BRUSSEL-TALEN: Mike Pompeo snakket til europeiske ledere i German Marshall Fund i Brussel tirsdag formiddag. Foto: YVES HERMAN / REUTERS

Mer USA-press mot Russland: Har brutt atomvåpen-forbud i årevis

UTENRIKS 2018-12-04T11:17:28Z

BRUSSEL (VG) USAs utenriksminister Mike Pompeo varsler at president Trump vil endre eller forkaste alle internasjonale avtaler som ikke tjener USAs interesser. Forbudet mot atomraketter i Europa kan dermed ryke om kort tid.

Publisert: 04.12.18 12:17

– Russland har i årevis vært i brudd med INF-avtalen, sa Pompeo i en tale i Brussel tirsdag formiddag, på vei til NATOs utenriksministermøte senere på dagen,

– Når traktater brytes, må det få følger. Ord må bety noe, la han til - men uten å varsle hva som blir USAs neste skritt.

Seks måneders frist

NATO-møtet tirsdag ettermiddag er ventet å skjerpe tonen mot Russland og kreve at president Putin må trekke tilbake sine nye missiler, som ifølge NATO-landene er i strid med forbudet mot mellomdistanseraketter.

Men det er opp til USA, som part i avtalen, å reagere formelt. President Donald Trump har varslet at USA vil ut av avtalen. Men den formelle oppsigelsen er foreløpig ikke skrevet.

Dersom USA går til formell oppsigelse, vil USA og Russland ha seks måneder til å bli enige, ellers faller INF-avtalen bort.

– VI kommer til å reforhandle eller si opp avtaler som ikke er i vår eller i våre alliertes interesse, sa den amerikanske utenriksministeren.

Han la til at NATO-landene må yte mer penger til sin egen sikkerhet, og at to-prosentmålet igjen vil bli tema når USA møter sine allierte i NATO.

Sprer kjemiske våpen

Pompeo kritiserte Russland for brudd på forbudet mot å spre kjemiske våpen, etter nervegift-angrepet som nær drepte Sergei Skripal i Storbritannia tidligere i år.

Men den amerikanske utenriksministerens liste over brutte avtaler var lang: Han kritiserte Iran for å utvikle et nytt atomarsenal i brudd med avtaler, og for å støtte diktatorer og terrorgrupper. Han tok et oppgjør med den internasjonale straffedomstolen.

Han beskyldte Kina for å handle i strid med amerikanske interesser i handelspolitikken, og for tyveri av opphavsrettslig materiale.

– President Trump får kritikk for å handle i egeninteresse, også fra allierte i Europa. Men de tar feil. Vi handler i frie nasjoners beste interesse, mot de som vil kontrollere oss, sa Pompeo.

Han tok også med den internasjonale klimaavtalen, som Trump allerede har forlatt, som et eksempel på en avtale han mener ikke tjener USAs interesser.

Vil reagere

Mandag varslet NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg at russerne hadde kort tid på seg til å etterleve INF-avtalen, men heller ikke Stoltenberg har sagt hvilken reaksjon som kan komme.

Kravet er at Russland må trekke tilbake sine nye 9M729-missiler, som skal være utplassert flere steder i Europa.

Missilet har ifølge amerikansk etterretning en rekkevidde over 500 kilometer, mens forbudet gjelder alle missiler som når fra 500 til 5500 kilometer.

– Missilene er mobile og de er vanskelige å oppdage. De kan enkelt flyttes, og gjemmes bort i skogen, sa Stoltenberg.

En NATO-kilde sier imidlertid til VG at det er ulike syn internt i NATO på hvor raskt reaksjonen mot Russland skal komme. Flere allierte land mener man skal ta tiden til hjelp, andre vil ha et langt hardere press på Russland for å fjerne missilene.

Avtalen fjernet atomtrusselen

Overfor norsk presse la Stoltenberg til at alle NATO-landene er samstemte i vurderingen: At Russland har brutt INF-avtalen ved å utvikle, produsere og utplassere missilet.

INF-avtalen ble inngått i 1987 mellom USAs president Ronald Reagan og Sovjetunionens president Mikhail Gorbatsjov. Den fjernet atom-trusselen fra det europeiske kontinentet og var på mange måter begynnelsen til slutten av den kalde krigen mellom supermaktene.

– Avtalen fungerer ikke dersom bare en av partene respekterer den, sa Stoltenberg.

– Avtalen er satt ut av kraft av Russland, la han til.

Russland nekter for avtalebrudd. Men NATO er ikke i tvil.

– Situasjonen vi har nå, er uholdbar. Det kan ikke fortsette slik, sa Stoltenberg.